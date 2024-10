© Foto: ZUMAPRESS.com | Omar Marques - picture alliance



Der US-Internetgigant Alphabet konnte den Markt mit seinem am Dienstagabend vorgelegten Geschäftsbericht überzeugen. Die Aktie ist nachbörslich gefragt.Mit Alphabet hat am Dienstag der erste US-Mega-Cap und Magnificent-Seven-Wert. der im Zentrum der anhaltenden Euphorie um Künstliche Intelligenz steht, seinen Geschäftsbericht vorgelegt. Das Unternehmen stand vor der Herausforderung, zu beweisen, dass die milliardenschweren Investitionen in die Technologie gerechtfertigt sind und wie von Anlegern erhofft zu einer Wachstumsbeschleunigung führen. Diesen Test konnte der Konzern mit seinen am Abend präsentierten Quartalszahlen erfolgreich bestehen. Tipp aus der Redaktion: Der KI-Markt wird nach …