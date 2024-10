ESPOO (IT-Times) - Der finnische Telekommunikationsausrüster Nokia gab bekannt, einen Patentlizenzvertrag mit HP zur Verwendung von Nokias Videotechnologien in HP-Geräten unterzeichnet zu haben. Nokia Oyj (ISIN: FI0009000681) kündigte am 29. Oktober 2024 an, einen mehrjährigen Patentlizenzvertrag mit...

