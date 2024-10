Krypto News: Experten nennen nötige Faktoren für ein neues BTC-Allzeithoch

Bitcoin konnte heute zeitweise einen Preis von mehr als 73.500 USD verzeichnen und sich somit nahe an sein letztes Allzeithoch bewegt. Allerdings kam es dann zu Gewinnmitnahmen, welche zu einer Korrektur bis auf 72.560 USD geführt haben.

Nun warten die Investoren schon seit Monaten auf den lang ersehnten Ausbruch, welcher parabolische Kursanstiege nach sich zieht. Zwei Krypto-Experten haben in ihren neuen Analysen die Katalysatoren genannt, welche ihrer Meinung nach den nächsten Bullenmarkt auslösen können. Erfahren Sie jetzt, um welche es sich handelt und wann dies geschehen kann!

Matrixport erwartet eine Rally des Kryptomarktes nach der US-Wahl

Der Einschätzung der Analysten von Matrixport zu folgen, handelt es sich bei der am 5. November stattfindenden US-Wahl um einen potenziellen Katalysator, welcher die nächste Rally des Kryptomarktes antreibt. Durch diese könnte wieder das Momentum zurückkehren und die Kryptopreise auf neue Höhe treiben.

Eine ähnliche Meinung haben viele andere Experten in der letzten Zeit geteilt. Unter anderem erwartet Matthew Sigel von VanEck, dass die Wahl insbesondere im Falle einer zweiten Amtszeit von Trump sehr bullisch ist. Ähnlich sehen es James Butterfill von CoinShares, Solo Ceesay von Coindesk und der Hedgefonds-Manager Dan Tapiero.

Zudem verwiesen sie darauf, dass die Investoren in unsicheren Zeiten, wie es vor einer US-Wahl der Fall ist, in sichere Häfen flüchten. Daher steigt auch das Interesse an Bitcoin, welcher als digitales Gold bezeichnet wird.

Ein weiterer wichtiger Faktor für den Bullenmarkt ist die Nachfrage nach den Spot-ETFs. Diese hat bei dem BTC-ETF von BlackRock den bisher erfolgreichsten Exchange-Traded Fonds für Gold bei Weitem übertroffen. So konnte der Bitcoin-Spot-ETF bereits nach sieben Wochen dasselbe Investitionsvolumen wie das von Gold nach zwei Jahren erreichen.

Die Analysten von Matrixport verweisen zudem darauf, dass es sich bei den ETF-Investoren um Anleger handelt, welche lediglich auf steigende Kurse setzen. Somit haben sie auch tendenziell einen längerfristigen Anlagehorizont.

Aufgrund der Nachfrage nach den Krypto-ETFs halten die Krypto-Experten bis Jahresende einen kontinuierlichen Aufwärtstrend für möglich. Zudem kann dies die Volatilität von Bitcoin weiter reduzieren, was sich wiederum förderlich auf die Adoption auswirken kann.

So können sich Krypto-Investoren für die US-Wahl positionieren

Im Hinblick auf die US-Wahl hat auf dem Kryptomarkt der neue Sektor der PolitiFi-Memecoins zunehmend an Bedeutung gewonnen. Denn sie wurden von vielen Investoren als eine rentablere Alternative für traditionelle Wetten auf die US-Wahl betrachtet. Zudem waren bis vor dem Urteil des Kalshi-Falles solche in dem Land wegen Manipulationsvorwürfen verboten.

Die meisten PolitiFi-Memecoins wurden für die Republikaner und die MAGA-Bewegung erstellt, um somit Trump zu unterstützen. So haben sie sich unter anderem am Wahlkampf beteiligt und AirDrops an die Wallet von Trump geschickt, um ihm finanziell bei seinen unzähligen Rechtsstreitigkeiten und im Wahlkampf zu helfen.

Nicht wenige dieser PolitiFi-Memecoins konnten mehrere Millionen Prozent in diesem Jahr steigen, was ihr Renditepotenzial im Vergleich zu den 52 % für Trump auf Polymarket deutlich attraktiver macht.

Eine der vielversprechendsten Neuentwicklungen ist FreeDum Fighters. Denn es richtet sich sowohl an die Anhänger der Republikaner als auch an die der Demokraten. Somit könnte er sogar noch erfolgreicher sein, da er nicht einen Großteil der Wähler ausschließt. Dabei können sie sich beide bei ihrem Investment für eine der beiden Seiten entscheiden.

Auf diese Weise wird wiederum die Staking-Rendite definiert, welche aktuell bei der mechanisierten Trump-Version mit dem Namen MAGATRON bei 315,48 % pro Jahr liegt. Im Vergleich dazu ist sie bei Kamacop 9000 mit 1.220,82 % deutlich höher. Zurückzuführen ist dies auf die höheren Zustimmungswerte von Trump, der auf FreeDum Fighters derzeit mit 74 % der Stimmen führt.

Mit einem Investment erhalten die Anleger auch Zugriff auf die exklusiven Debattenrunden, welche das Team für den Community-Aufbau betreibt. Dort können sich Interessierte mit Gleichgesinnten und Vertretern des anderen politischen Lagers austauschen sowie ihre besten Argumente hervorbringen. Somit soll das Projekt für eine große und aktive Gemeinschaft sorgen.

Sollte der gewählte Kandidat zum nächsten Präsidenten ernannt werden, so können sich Anleger über einen weiteren AirDrop freuen. Zudem profitieren schnelle Investoren bereits jetzt von den Staking-Renditen und den Buchgewinnen durch schrittweise Preiserhöhungen während der unterschiedlichen Vorverkaufsrunden.

Krypto-Experte Hayes nennt die nötige Faktoren für das nächste BTC-Allzeithoch

Arthur Hayes, der Geschäftsführer der Kryptobörse BitMEX hat in seinem neuesten Blogbeitrag seine Einschätzung zur aktuellen Marktlage geteilt. In dieser sieht er in dem Quantitative Easing (QE) der chinesischen Notenbank einen Katalysator, welcher die nächste Krypto-Rally antreiben kann.

So verwies Hayes auf die begonnenen Rückkäufe von chinesischen Staatsanleihen der PBOC (People's Bank of China). Auf diese Weise wird die Geldmenge wiederum expandiert. Laut Hayes benötigt es jedoch Zeit, bis sich diese Liquidität bemerkbar macht.

Nun sollte China die Geldmenge drastisch erhöhen und die Zinsen senken. Somit könnten sie laut Hayes die Nachfrage nach Krediten in dem Land wieder antreiben, um auf diese Weise der Deflation entgegenzuwirken.

Auch in anderen Phasen der Geldexpansion kam es zu einem starken Anstieg, wie im Jahr 2015, als der Yuan abgewertet wurde. An einem Wertverlust des Yuan könnte China laut Hayes sogar ein Interesse haben. Denn dies würde den Export fördern, da somit die Preise der eigenen Produkte auf dem Weltmarkt sinken und infolgedessen attraktiver für die Kunden werden.

Aufgrund des Kaufkraftverlusts für chinesische Anleger erwartet Hayes, dass diese verstärkt in den sicheren Hafen Bitcoin flüchten. Zu Beginn würden sich diese jedoch eher auf inländische Aktien und günstigere Immobilien fokussieren, sodass Bitcoin und andere Coins erst später steigen.

Ferner sagt der Krypto-Experte, dass die chinesischen Investoren weiterhin stark in Kryptowährungen investieren, obwohl es regulatorische Hürden in dem Land gibt. Um diese zu umgehen, verwenden diese Peer-to-Peer-Transaktionen auf unter anderem Binance, OKX und Bybit.

