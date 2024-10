Bitcoin Wal zum Allzeithoch - Warum jetzt die 130.000 Dollar in greifbare Nähe rücken!

Bitcoin steht aktuell an einem Punkt, der schon fast historisch ist - der Kurs schafft in den späten Dienstag Abendstunden die 73.557 US-Dollar Marke und kratzt damit mehr als knapp am Allzeithoch. In naher Zukunft könnte Bitcoin damit den wichtigsten Widerstand seit vier Jahren durchbrechen. Laut MMCrypto, einem der bekanntesten Bitcoin-Experten mit über 1,5 Millionen Followern auf X, ist das genau der Moment, auf den alle gewartet haben.

Gestern schon bullish

Gestern sagte MMCrypto noch: "Alles rein in Bitcoin!" Und jetzt scheint der Kurs genau das zu bestätigen. Ein "Cup-and-Handle-Pattern" - dieses Chartmuster gilt als echtes Ausbruchssignal - könnte hier den Weg freimachen für eine riesige Rallye. Wenn Bitcoin über der Marke von 73.000 bleibt, könnten 120.000 bis 130.000 US-Dollar das nächste Ziel sein. Das ist kein kleines Upgrade, sondern eher der ultimative Katalysator für eine nächste Welle.

Bitcoin Cup & Handle Target: $110,000 BTC is currently retesting the handle of the cup.

Big move ahead! pic.twitter.com/rqYRGkuIBD - Titan of Crypto (@Washigorira) October 26, 2024

MMCrypto erinnert daran, wie ähnlich das alles 2020 ablief: Bitcoin durchbrach damals auch eine wichtige Marke und schoß innerhalb von Wochen von 20.000 auf 70.000 Dollar hoch. Für ihn steht fest: Wenn die Wochenkerze über 73.000 schließt, war's das mit den Bitcoin-Bären. Er erwartet dann eine Preisexplosion, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt.

Auch der Wal investiert groß

Der Mann setzt selbst ebenfalls große Summen auf diesen Kursanstieg. In seinem Bitcoin-Trade steht er schon mit über 10 Millionen Dollar im Plus, dazu noch eine halbe Million in Ethereum - und wenn die 73.000 überschritten werden, will er noch stärker auf Gewinne setzen. Für die nächsten sechs bis acht Monate bedeutet das: Gewinne einfahren und den Markt dominieren.

Dabei ist ebenfalls klar: Auch der Altcoin-Markt wird nun entsprechenden Zufluss erhalten, und die Preise könnten in die Höhe schießen. Schon am heutigen Dienstag schaffte es beispielsweise SUI, sich um 23 Prozent zu steigern, während Popcat 19 Prozent zulegte. Vier der fünf Top-Performer sind Memecoins, alle mit Steigerungsraten zwischen 15 und 19 Prozent. Extrem volatil geht es auch wieder einmal auf den dezentralen Börsen zu: $BTCWIZ stieg in den letzten 24 Stunden um 1.422 Prozent, Fridge um 603 Prozent. Doge on SOL (Department of Gov Efficiency) verzeichnete in den letzten Stunden ein unglaubliches Plus von 941 Prozent, angetrieben durch den Hype um Elon Musks Auftritt bei einer Wahlkampfveranstaltung in New York.

Das zeigt, dass risikofreudige Investoren erneut die Möglichkeit haben, enorme Gewinne zu erwirtschaften. Dabei ist es jedoch wichtig, ein sicheres Projekt zu wählen, um nicht Scammern zum Opfer zu fallen. Hier könnte sich Flockerz als gute Alternative anbieten. Neben dem soliden Auftritt im Vorverkauf bieten die Entwickler gleich zwei Audits des Smart Contracts auf der Website an, die die Sicherheit des Tokens bestätigen.

Der Meme-Coin mit echter Community-Power startet durch

Mit einem Riesenschritt in Richtung Community-Governance und einer ordentlichen Finanzspritzean neuem Kapital innerhalb der letzten Tage wird Flockerz gerade heiß in der Szene gehandelt. Seit Anfang Oktober sind schon über 770.000 Dollar in die Presale-Phase geflossen, und die Marke von 1,2 Millionen Dollar rückt immer näher. Gerade passend zu "Uptober", der ersehnten Crypto-Rallye im Oktober, sieht es so aus, als könnte Flockerz ein echter Vorreiter werden. Für 0,0058862 Dollar pro $FLOCK können Anleger sich noch ins aktuelle Funding einkaufen - aber Vorsicht: Der Preis wird bald steigen!

Flockerz ist nicht nur irgendein Meme-Coin. Hier hat wirklich die Community das Sagen! Mit dem weltweit ersten "Vote-to-Earn"-Mechanismus bekommen Flocker nicht nur ein Mitspracherecht, sondern werden für jede Stimmabgabe auch in $FLOCK belohnt. Dieses innovative Governance-Modell über das DAO "Flocktopia" stellt sicher, dass die Community direkt am Erfolg beteiligt ist - jede Stimme zählt und bringt Wert zurück.

Das Projekt begeistert inzwischen auch Influencer wie Cilinix Crypto, der seinen 71.500 Followern von Flockerz erzählt hat. Neue Flockers können vor dem offiziellen Launch eine starke APY von 1.481 Prozent auf ihre Holdings kassieren. Damit stehen die Chancen gut, dass das Projekt schon bald im bullischen Umfeld der aktuellen Marktsituation gelauncht wird.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.