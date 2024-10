NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BP nach Zahlen von 525 auf 480 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Ölkonzern habe in der letzten Zeit eine schwierige Phase gehabt und sollte sich die gesamtwirtschaftliche Lage nicht verbessern, dürfte der Investment Case schwierig bleiben, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/he



