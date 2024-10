Die Microsoft-Aktie erlebte am Montag einen leichten Aufschwung an der NASDAQ, mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 429,13 USD. Trotz des aktuellen Kurses von 429,13 USD liegt die Aktie noch 9,13 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 468,33 USD. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 487,29 USD, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet.

Strategische Partnerschaft im KI-Bereich

In einer bedeutenden Entwicklung kündigte IBM an, sein Apptio-Produktportfolio auf die Microsoft Cloud zu bringen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, Unternehmen bei der Optimierung ihrer IT-Investitionen zu unterstützen, insbesondere im Kontext der wachsenden KI-getriebenen Rechenanforderungen. Die Partnerschaft unterstreicht Microsofts starke Position im Cloud- und KI-Markt und könnte sich positiv auf die zukünftige Kursentwicklung auswirken.

