Die Varta-Aktie erlebt derzeit eine bemerkenswerte Rallye. Innerhalb weniger Tage hat sich der Kurs mehr als verdreifacht und kletterte am Dienstag zeitweise auf 3,92 Euro. Diese überraschende Entwicklung erfolgt trotz anhaltender finanzieller Schwierigkeiten des Batterieherstellers. Analysten sehen den Grund für den Kursanstieg in Spekulationen und nicht in fundamentalen Verbesserungen.

Sanierungshoffnungen treiben Kurs

Obwohl Varta kürzlich seine Umsatzprognose für das laufende Jahr senken musste, scheinen Investoren auf Fortschritte beim Sanierungsplan zu setzen. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2023 wurde auf Ende Januar 2025 verschoben, was die unsichere Lage des Unternehmens unterstreicht. Experten warnen vor der hohen Volatilität und raten zur Vorsicht bei Investitionen in die Varta-Aktie.

