© Foto: Ranft Energie GmbH - Ranft Energie GmbHSunrun hat noch erheblich Luft nach oben - das meinen zumindest die Analysten von Wells Fargo.Wells-Fargo-Analyst Michael Blum bestätigte sein Overweight-Rating für den Solarpanel-Hersteller und erhöhte sein Kursziel um 6 US-Dollar auf 14 US-Dollar. Das entspricht einem Kurspotenzial von rund 28 Prozent - zusätzlich zu den mehr als 18 Prozent Kursgewinn, die Sunrun-Aktien in diesem Jahr bereits verbucht haben. Blum zufolge bleibt die Cashflow-Perspektive des Unternehmens auch nach dem "One Big Beautiful Bill Act" robust. Er betrachtet die Aktie weiterhin als Top-Pick im Segment der privaten Solaranlagen. Der Analyst ist besonders von dem Cashflow …Den vollständigen Artikel lesen ...
