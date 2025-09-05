© Foto: Gonzales Photo/Kim Matthai Leland - AvalonUS-Aktien hinken dem Rest der Welt so stark hinterher wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Wells Fargo warnt vor weiteren Verlusten.Paul Christopher, Leiter der globalen Marktstrategie beim Wells Fargo Investment Institute, warnt Anleger vor Turbulenzen an den US-Börsen. In einem Interview mit CNBC verwies er auf die gestiegenen Inflationserwartungen: "Die Fünfjahres-Inflationsswaps sind nun auf den höchsten Stand des Jahres geklettert." Er sieht darin ein Signal, dass Märkte zunehmend bereit seien, Szenarien mit länger niedrigen Zinsen und damit höherem Inflationsdruck einzupreisen. Besorgt zeigte sich Christopher zudem über die Zusammensetzung der Federal Reserve und die Spekulationen um …Den vollständigen Artikel lesen ...
