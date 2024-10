Krypto-Analyst ist besorgt: "Ist Ethereum am Ende?"

Der Kryptomarkt ist in Aufruhr! Der Grund ist, dass der Bitcoin mittlerweile bei 72.761 US-Dollar notiert und somit knapp vor seinem Allzeithoch aus dem März bei 73.750,07 US-Dollar steht! Es scheint sehr wahrscheinlich, dass sein Höchststand noch vor der US-Präsidentschaftswahl nächste Woche gebrochen wird!

Weniger gute Nachrichten gibt es dabei von Ethereum ($ETH). Die 2. größte Kryptowährung konnte zwar heute ebenfalls hohe Gewinne erzielen, steht aber nicht annähernd so gut da wie der Bitcoin. Nun teilt ein Krypto-Analyst auch noch besorgniserregende Daten.



(Ethereum konnte heute zwar ebenfalls gute Gewinne erzielen, hinkt langfristig aber noch immer stark hinter dem Bitcoin her - Quelle: coinmarketcap.com)

Ethereum-Blockchain muss hohe Abflüsse verkraften!

Nicht nur was die Kursgewinne betrifft, hinkt Ethereum derzeit stark hinterher. Der Krypto-Analyst CryptoJack hat heute eine geradezu besorgniserregende Statistik auf X (ehemals Twitter) gepostet. In dieser zeigt er, dass die Ethereum-Blockchain derzeit die höchsten Abflüsse verkraften muss! Das könnte bedeuten, dass sowohl die Nutzung als auch die Investments in Ethereum und seine ERC-20-Token stark abnehmen. Während die Ethereum-Blockchain schwächelt, sticht Solana dagegen geradezu heraus, was Zuflüsse betrifft.

Es scheint also so, als ob Ethereum nicht nur im Kurs, sondern eher auf ganzer Linie schwächelt. Keine guten Aussichten für eine Kryptowährung. Ein Blick auf den Chart von Ethereum zeigt, wie schwach der Coin derzeit wirklich ist.

Ethereum schafft es einfach nicht, Momentum aufzubauen

Wie schlecht es um den Kurs von Ethereum wirklich steht, zeigt ein Blick auf den Chart. So notiert der Ether-Kurs noch immer über 35 Prozent unter seinem Jahreshoch bei 4.093,88 US-Dollar. Vom Allzeithoch, das noch immer im Jahre 2021 bei 4.891,70 US-Dollar liegt, ganz zu schweigen.

Natürlich gab es nach der Korrektur im Sommer eine Erholung. Wirkliches Momentum konnte der Kurs von Ethereum aber nie aufbauen. Das zeigt auch der EMA 200. Der Ether-Kurs hat es bis heute nicht geschafft, diese wichtige Marke zurückzuerobern. Das Handelsvolumen ist ebenfalls sehr gering, es deutet also alles darauf hin, dass Ethereum in nächster Zeit eher schwach laufen wird.

(Der Kurs von Ethereum schwächelt noch immer und das Handelsvolumen ist ebenfalls gering - Quelle: Tradingview.com)

Während Ethereum schwächelt, gibt es aber eine ganze Menge anderer Coins, die derzeit ganz hervorragende Prognosen haben. Vor allem bei den kleineren Coins weisen einige gewaltiges Gewinnpotenzial auf. Ein gutes Beispiel dafür ist Pepe Unchained ($PEPU), ein Coin mit eigener Layer-2-Lösung für Ethereum, der laut Analysten schon bald geradezu explodieren könnte.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Weshalb Pepe Unchained bald 2.500 Prozent Gewinn machen könnte

Pep Unchained ist der neueste Pepe-Coin. Dieser ist nicht nur der neueste, sondern auch einzigartig. Denn $PEPU bringt eine eigene Layer-2-Lösung für Ethereum auf den Markt. Diese ist deutlich leistungsfähiger als die Ethereum-Blockchain und könnte damit im Gegensatz zu Ether eine Menge an Kapitalzuflüssen erzielen. Zudem könnte die PEPU-Chain ein ganzes Ökosystem begründen, wenn sich andere Entwickler dazu entschließen sollten, ihre Coins auf dieser leistungsfähigen Blockchain zu launchen. Entsteht um eine neue Blockchain mit eigenem Coin ein komplettes Ökosystem, steigen diese Coins oft in die Top 50 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung auf, was also auch auf Pepe Unchained bald zutreffen könnte.

Während die Chancen eines möglichen $PEPU-Ökosystems Analysten zu hohen Prognosen über die Kursgewinne bewegen, investieren Anleger bereits eine Menge Geld in den Coin. Denn schon jetzt erreicht die Vorverkaufssumme unglaubliche 23,28 Mio. US-Dollar.

Auch die Community des Coins ist mit über 62.000 Anlegern auf eine enorme Größe angewachsen. Nicht mehr lange, dann startet Pepe Unchained an den Börsen. Bis dahin können Anleger die Token aber noch günstig im Presale kaufen. Der Vorverkauf wird aber wohl nicht mehr allzu lange dauern. Alle, die die Chancen von $PEPU nutzen möchten, sollten also schnell sein, da der Tokenpreis auch schon in Kürze wieder erhöht wird, was frühen Käufern bereits einen ersten Buchgewinn bringt. Sollte $PEPU tatsächlich in die Top 50 aufsteigen, würde das für frühe Käufer Renditen von tausenden Prozent bedeuten.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.