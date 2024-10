Pepe Coin: Wird der Meme-Coin 2024 die 0,0001 US-Dollar-Marke knacken und Anleger reich machen?

Pepe Coin kommt mit dem allgemeinem Marktaufschwung wieder in Fahrt und holt ordlich auf. Der Hype rund um diesen Coin ist in den letzten Wochen spürbar gestiegen, und mit einem aktuellen Preis von 0,00000948 US-Dollar und einem Tagesplus von 5,6 Prozent fragen sich jetzt viele, wo die Reise für PEPE hingehen könnte. Ein bisschen Glaskugel, ein bisschen Spekulation - und schon ist klar, warum Pepe für so viel Spannung sorgt.

Pepe hat mit seinen Ausschlägen bereits mehrmals für Aufsehen gesorgt, Quelle: https://coinmarketcap.com/currencies/pepe

Blick auf 2024: Setzt PEPE zum Höhenflug an oder bleibt er am Boden?

Optimisten sehen für PEPE im Jahr 2024 durchaus großes Potenzial. Sollte der Schwung der Community anhalten und vielleicht wieder in die Schlagzeilen der Medien geraten, könnte der Preis bis zum Jahresende auf bis zu 0,00001741 US-Dollar (entspricht ca. 83 Prozent) steigen. Das wäre ein gewaltiger Sprung für einen Meme-Coin - doch klar ist auch, dass dieser Kurs ein ordentliches Stück Arbeit von der Community verlangt.

Es gibt allerdings auch eine vorsichtigere Perspektive: Bleibt die Marktstimmung negativ oder kühlt das Interesse ab, könnte PEPE bis auf etwa 0,00000400 US-Dollar absinken. So oder so, bei Meme-Coins geht's oft rauf und runter, und das ist nun mal Teil des Spiels.

Längerfristiger Ausblick: Knackt PEPE die 0,0001-Marke?

Wenn der Hype sich hält, könnte PEPE in den kommenden Jahren noch viel weiter steigen. Das Ziel von 0,0001 US-Dollar scheint zwar ehrgeizig, doch für einen Coin, der es liebt, Erwartungen zu übertreffen, ist es nicht komplett abwegig.

$PEPE will do at least 5x by December 10 pic.twitter.com/HptTaS0nBu - Chandler ?ing (@chandlerbingonx) October 28, 2024

Mit kontinuierlicher Community-Unterstützung, neuen Entwicklungen und einem starken Social-Media-Auftritt könnte der Coin den bisherigen Höchststand von 0,00001718 US-Dollar durchbrechen und neue Rekorde anpeilen. Solche Träume sind im Krypto-Space keine Seltenheit, aber wie immer heißt es: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.

Technische Fakten und Marktdaten im Überblick

Die technischen Indikatoren von Coin Codex zeigen derzeit eine Preisprognose von 0,00003108 US-Dollar bis Ende November 2024 - das entspricht einem potenziellen Anstieg von 226,13 Prozent.

Technische Faktoren und erwartete Preisentwicklung, Quelle: https://coincodex.com/crypto/pepe-token/price-prediction/

Der "Fear & Greed"-Index liegt bei 69, was auf "Gier" hinweist und die momentane Marktstimmung zeigt. Denn immerhin hat Bitcoin in den späten Abendstunden des 29.10.2024 mit einem Kurs von 73.577 US-Dollar schon fast wieder sein Allzeithoch erreicht.

Auch die 50- und 200-Tage-Durchschnitte unterstreichen, dass PEPE sich aktuell recht stabil zeigt. Mit einer 43-prozentigen Rate an "grünen" Tagen in den letzten 30 Tagen zeigt PEPE, dass hier einiges in Bewegung ist - wenn auch unter recht hoher Volatilität.

Und jetzt? Abwarten oder Einsteigen?

Für Krypto-Enthusiasten bleibt PEPE ein spannendes Abenteuer. Angesichts der bevorstehenden US-Wahl 2024 und möglichen Bewegungen am Kryptomarkt könnte der Coin noch für einige Überraschungen sorgen. Auch die Neuauflage, Pepe Unchained, bietet aktuell viel Gesprächsstoff. Mit dem Projekt Pepe Unchained ($PEPU) wollen die Herausgeber den bekannten Frosch von den langsamen und teuren Ketten der Ethereum-Blockchain befreien - ein interessanter Ansatz mit großem Entwicklungspotenzial.

Während sich viele Investoren beim Kauf von $PEPE immer noch ärgern, dass gerade in handelsstarken Zeiten Transaktionsgebühren von bis zu 50 US-Dollar auf der Ethereum-Blockchain fällig werden, könnte dies mit dem Pepe Unchained-Token ($PEPU) bald der Vergangenheit angehören. Die Entwickler planen zusätzlich zur Währung eine eigene Blockchain, die nicht nur 100-mal schneller, sondern auch deutlich kostengünstiger sein soll. So sollen die Transaktionskosten auf wenige Cent sinken, wodurch alle Trader günstig und renditeorientiert am Meme-Coin-Trading teilnehmen können.

Die neue Blockchain wird sich jedoch nicht nur auf PEPE beschränken, sondern auch zahlreiche weitere Projekte anziehen. Neben der Blockchain selbst werden ein dedizierter Blockchain-Explorer für vollständige Transparenz, eine eigene dezentrale Börse und eine direkte Bridge-Möglichkeit zu Ethereum entwickelt.

Pepe Unchained L2 Sneak Peek!



What we're building is not just a new chain, but an entire ecosystem.



Pepe Unchained L2

Block Explorer

DEX

Bridge

Advanced Analytics

Builder Grants



Pepe Unchained is coming. And it's going to shake up the crypto space. pic.twitter.com/ZVnvgO6MGF - Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 26, 2024

Aktuell wurden in das Projekt 23,2 Millionen US-Dollar investiert, was eine solide Basis für den Start des Tokens sowie für die Softwareentwicklung darstellt. Mit einem zunehmenden Bullenmarkt steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Coin bald gelauncht wird und die Möglichkeit des Vorverkaufs endet. Derzeit können die Tokens auf der offiziellen Website noch für 0,01189 US-Dollar gekauft werden, wobei der Preis der Währung in etwa 32 Stunden weiter ansteigen wird.

