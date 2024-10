EQS-News: grenke AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/9-Monatszahlen

grenke veröffentlicht vorläufige Zahlen für drittes Quartal 2024



29.10.2024 / 23:56 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



grenke veröffentlicht vorläufige Zahlen für drittes Quartal 2024 Vorläufiges Zinsergebnis steigt um 5,8 % auf 269,3 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2024 (Q1-Q3 2023: 255,0 Mio. Euro)

Aufgrund höherer Aufwendungen in der Schadensabwicklung und Risikovorsorge sinkt das vorläufige Konzernergebnis in den ersten neun Monaten 2024 um 11,5 % auf 57,0 Mio. Euro (Q1-Q3 2023: 64,4 Mio. Euro) und im dritten Quartal 2024 um 50,0 % auf 12,0 Mio. Euro (Q3 2023: 24,0 Mio. Euro)

Schadenquote in den ersten neun Monaten 2024 bei 1,3 % (Q1-Q3 2023: 1,0 %); Schadenquote steigt im dritten Quartal deutlich auf 1,5 % (Q3 2023: 1,1 %)

Prognose für Konzernergebnis 2024 auf 68 - 76 Mio. Euro angepasst (vormals: 95 - 115 Mio. Euro)

Guidance für das Neugeschäft bestätigt Baden-Baden, den 29. Oktober 2024: Die grenke AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, erzielte in den ersten neun Monaten 2024 ein vorläufiges Konzernergebnis in Höhe von 57,0 Mio. Euro (Q1-Q3 2023: 64,4 Mio. Euro). Der Rückgang um 11,5 % resultiert aus den höheren Aufwendungen der Schadensabwicklung und Risikovorsorge. Ursache ist die kontinuierlich steigende Zahl von Insolvenzen vor allem in den Kernmärkten Frankreich, Spanien und Deutschland. Dadurch erhöht sich der Wert für die Schadensabwicklung und Risikovorsorge von 26,7 Mio. Euro im ersten Quartal und 28,3 Mio. Euro im zweiten Quartal auf 37,8 Mio. Euro im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Im vierten Quartal ist mit einer Schadensabwicklung und Risikovorsorge in vergleichbarer Höhe wie im dritten Quartal 2024 zu rechnen. Die Schadenquote stieg von 1,1 % im ersten Halbjahr dieses Jahres auf 1,5 % im dritten Quartal 2024. Im Zuge der erhöhten Schadensabwicklung und Risikovorsorge wird gleichzeitig der Goodwill für die spanische Tochtergesellschaft in Höhe von 4,4 Mio. Euro im dritten Quartal vollständig abgeschrieben. Das vorläufige Konzernergebnis liegt auf Basis dieser beiden außerordentlichen Effekte für das dritte Quartal bei 12,0 Mio. Euro (nach 19,8 Mio. Euro im ersten und 25,2 Mio. Euro im zweiten Quartal 2024). Für das Gesamtjahr 2024 erwartet das Unternehmen jetzt ein Konzernergebnis zwischen 68 und 76 Mio. Euro (zuvor 95 bis 115 Mio. Euro). Die Prognose für das Neugeschäft im Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 3,0 bis 3,2 Mrd. Euro ist unverändert. "Obwohl wir aufgrund unserer starken Diversifizierung sehr robust aufgestellt sind, geht die aktuell steigende Zahl der Insolvenzen bei unseren Bestandskunden natürlich auch an uns nicht mehr völlig spurlos vorbei", erläutert Dr. Sebastian Hirsch, Vorstandsvorsitzender der grenke AG: " Entscheidend ist, dass die Nachfrage nach Leasinglösungen unverändert gut ist. Darüber hinaus bieten die wertvollen Daten und Erkenntnisse, die wir jetzt über das Zahlungsverhalten erlangen, ein enormes Potenzial. Wir werden diese nutzen, sowohl um unsere Prognosequalität in unseren Leasingmärkten kontinuierlich zu verbessern als auch um unser Forderungsmanagement zu optimieren." Dr. Martin Paal, Finanzvorstand der grenke AG, ergänzt: "Auch wenn die gegenwärtige Entwicklung der Risikovorsorge das Quartals- und Jahresergebnis prägt, bleibt festzuhalten, dass wir in wesentlichen Positionen entscheidende Weichen gestellt haben, die unsere langfristige Profitabilität sichern. Der starke Anstieg unseres Leasingportfolios in den ersten drei Quartalen dieses Jahres führte zu einer Steigerung unseres Zinsergebnisses. Außerdem haben wir die Kosten im Griff und werden unsere Effizienz sukzessive erhöhen." Weiter steigende Zinserträge und erhöhte Schadensabwicklung Im dritten Quartal 2024 stieg das Zinsergebnis um 7,4 % auf 92,8 Mio. Euro (Q3 2023: 86,5 Mio. Euro) aufgrund des weiterhin wachsenden Leasingneugeschäfts. Dieser positive Effekt setzte sich fort in den Positionen Ergebnis aus dem Servicegeschäft mit +8,4 % auf 37,5 Mio. Euro (Q3 2023: 34,6 Mio. Euro) und Ergebnis aus dem Neugeschäft mit +26,7 % auf 13,5 Mio. Euro (Q3 2023: 10,7 Mio. Euro). Dem gegenüber stand eine deutliche Steigerung der absoluten Aufwendungen aus der Schadensabwicklung und Risikovorsorge, was auf das Wachstum des Leasingportfolios sowie im Wesentlichen auf einen Anstieg von Ausfällen und somit Wertminderungen zurückzuführen ist. Die Erhöhung der Personalaufwendungen in Q3 2024 um 13,8 % von 43,2 Mio. Euro auf 49,2 Mio. Euro liegt im Bereich der Erwartungen. Die Cost Income Ratio (CIR) erhöhte sich im dritten Quartal 2024 auf 60,8 % (Q3 2023: 57,0 %), was im Wesentlichen auf die Goodwill Abschreibung in Höhe von 4,4 Mio. Euro zurückzuführen ist. Prognose für 2024; Gewinnkorridor angepasst grenke prognostiziert für das Geschäftsjahr 2024 unverändert ein Leasingneugeschäft zwischen 3,0 und 3,2 Mrd. Euro und einer leichten Steigerung der DB2-Marge gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig passt der Vorstand im Rahmen der Erwartung, dass die Aufwendungen aus der Schadensabwicklung und Risikovorsorge auf dem Niveau vom dritten Quartal bleiben werden, das Konzernergebnis von 95 bis 115 Mio. Euro auf 68 bis 76 Mio. Euro an. Die Erwartung für die Schadenquote im Durchschnitt des Geschäftsjahres 2024 bleibt unverändert unter dem Wert von 1,5 %. Die Quartalsmitteilung zum 3. Quartal und Q1-Q3 2024 ist im Internet unter "Berichte & Präsentationen" am 14. November 2024 abrufbar. Vorläufige, ausgewählte GuV-Kennzahlen im Überblick (in Mio. Euro) Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q3 2023 ? in % Zinsen und ähnliche Erträge aus dem

Finanzierungsgeschäft 132,1 140,3 147,8 119,8 23,3 Aufwendungen aus der Verzinsung der

Refinanzierung und des Einlagengeschäfts 46,1 49,9 55,0 33,4 64,7 Zinsergebnis 86,1 90,4 92,8 86,5 7,4 Schadensabwicklung und Risikovorsorge 26,7 28,3 37,8 24,5 54,4 davon Wertminderungsaufwand 7,1 3,8 10,3 -12,8 - Zinsergebnis nach Schadensabwicklung und Risikovorsorge 59,3 62,1 55,0 62,0 -11,2 Ergebnis aus dem Servicegeschäft 32,8 35,7 37,5 34,6 8,4 Ergebnis aus dem Neugeschäft 11,8 17,3 13,5 10,7 26,7 Operative Erträge insgesamt 106,2 117,5 108,9 109,1 -0,1 Personalaufwand 46,8 48,1 49,2 43,2 13,8 Abschreibungen und Wertminderung 6,3 6,4 10,5 6,5 62,0 Vertriebs- und Verwaltungsaufwand

(ohne Personalaufwand) 24,1 27,5 29,5 26,4 11,6 Operatives Ergebnis 24,9 33,4 17,9 32,9 -45,5 Konzernergebnis 19,8 25,2 12,0 24,0 -50,0

Hinweis: Aus den jeweiligen Rundungen können sich Differenzen einzelner Werte gegenüber der tatsächlich in Euro erzielten Zahl ergeben. Über grenke

Der grenke Konzern (grenke) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kundinnen und Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt stehen dabei im Mittelpunkt. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in über 30 Ländern weltweit aktiv. Die grenke Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30).

Weitere Informationen erhalten Sie von Investorenkontakt Team Investor Relations

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 7221 5007 8611

investor@grenke.de

Pressekontakt Stefan Wichmann

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 171 2020300

presse@grenke.de



29.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com