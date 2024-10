Der Napier AI AML Index bietet Einblick in 35 Länder und zeigt, in welchem Maß sie Geldströme in die Schattenwirtschaft zulassen bzw. verhindern.

Geldwäsche hat die globale Wirtschaft allein 2023 $5,2 Billionen gekostet.

Italien, die Tschechische Republik und Finnland sind diejenigen Länder, die am effektivsten gegen Geldwäsche kämpfen.

Die globale Wirtschaft kann $3,13 Billionen pro Jahr sparen, wenn sie KI für die Entdeckung und Verhinderung von Geldwäsche und Finanzierung von Terrororganisationen einsetzen würde, was jedes Jahr Billionen von Dollar kostet. Dies besagt der Napier AI AML Index, der heute in Zusammenarbeit von Napier AI und GlobalData zum ersten Mal veröffentlicht wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241029355118/de/

See the large economies, and the top and bottom performing countries for effectiveness and efficiency of AML. (Graphic: Business Wire)

Der Napier AI AML Index bietet einen in der Branche bis dato einzigartigen Einblick in die Wirkung von KI bei der Bekämpfung von Geldwäsche und der Finanzierung von Terrororganisationen (AML/CFT). Es wird eine Rangfolge von 35 Ländern erstellt, wobei die Effektivität ihrer Compliance im Hinblick auf Finanzdelikte maßgeblich ist.

Dies sind die wichtigsten Erkenntnisse des Berichts:

Nordamerika, die nordischen Länder und Zentraleuropa stehen an der Spitze derjenigen Länder, die den geringsten Anteil ihres BSPs durch Geldwäsche einbüßen.

Italien, die Tschechische Republik und Finnland sind führend, wenn es um die effizientesten Ausgaben für die Bekämpfung der Geldwäsche geht.

Regulierte Unternehmen wie Banken, Zahlungsabwickler, Vermögensverwalter, Telcos und Versicherer könnten $138 Milliarden USD an Kosten für die Compliance sparen, wenn sie KI in ihre AML-Strategien aufnehmen würden.

5 des globalen BSPs ungefähr $5,2 Billionen gelangen durch Geldwäsche auf den Schwarzmarkt.

Weltweit profitieren die USA am meisten von KI unterstützten Lösungen zur Bekämpfung von Finanzdelikten, was Finanzinstitutionen voraussichtlich $23,4 Milliarden an Compliance-Kosten spart, gefolgt von Deutschland ($14,2 Milliarden) und Frankreich ($11,08 Milliarden).

Die Vereinigten Arabischen Emirate verzeichnen weltweit die höchsten Einbußen durch Finanzdelikte beim BSP, nämlich 9,32 %, gefolgt von Brasilien mit 8,74 %.

Finanzinstitute geben viel für ihre Compliance aus. Diese Investitionen sind gerechtfertigt, wenn Milliarden zurückgewonnen werden und der Schutz erhöht wird. Ausgaben sollten effektiv genutzt werden durch den Einsatz von KI-Tools, was die Compliance verbessert und zu einer wirtschaftlichen Erholung führt.

Dr. Janet Bastiman, Napier AI's Chief Data Scientist, sagt: "Finanzielle Hubs werden viel leichter Opfer von Finanzkriminalität. Reife Ökonomien wie Kanada, die USA und das UK haben offenes Banking und KI-Innovation mit den Kosten für das Risikomanagement von Finanzdelikten in Einklang gebracht. Schnell wachsende Systeme mit einer starken Finanzbranche hingegen suchen noch nach diesem Gleichgewicht, um finanzielle Verluste an den Schwarzmarkt zu verringern."

Greg Watson, Napier AI's CEO, sagt: "Wir haben einen Punkt erreicht, an dem Technologie im Kampf gegen Finanzdelikte wirklich etwas bewirken kann. Wir bei Napier AI sehen KI nicht nur als ein Tool an, sondern als einen Weg, die Compliance weltweit weiterzuentwickeln: bessere Ergebnisse und höhere Effizienz. Die Resultate des diesjährigen Index zeigen, was erreicht werden kann, wenn KI effektiv für AML eingesetzt wird. Wir nennen diese Herangehensweise 'Compliance First'."

The Napier AI AML Index nutzt BSP-Daten von UNODC und den Organized Crime Index sowie Effektivität von Compliance von FATF und den Basel Index. Ansichten von Führungskräften über die Rolle von KI bei der Umsetzung von AML-Strategien werden ebenfalls berücksichtigt.

Hier finden Sie den Index: https://www.napier.ai/ai-aml-index

Über Napier AI

Napier AI ist ein RegTech und bietet Finanzinstitutionen, Zahlungsabwicklern und Vermögensverwaltern Software für die Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzdelikten. Napier AI entwickelt technische Innovationen, um Finanzkriminalität messbar zu verringern. Die Plattform des Unternehmens 'Napier AI Continuum' verwandelt Compliance von einer rechtlichen Verpflichtung in einen Wettbewerbsvorteil.

Verbessern Sie Ihre Compliance durch eine preisgekrönte Lösung

Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie unsere intelligente Plattform Ihrem Unternehmen bei der Transformation Ihrer Organisation helfen kann, oder fragen Sie nach einer Demo, um sie in Aktion zu sehen.

https://www.napier.ai/contact

https://www.napier.ai/request-a-demo

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241029355118/de/

Contacts:

Für Anfragen von Medien:

Elise Thrale

Head of Content Communications, Napier AI

+4477890 952 278

Elise.thrale@napier.ai