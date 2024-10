Die 1&1 AG-Aktie verzeichnete am Montag deutliche Kursverluste an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel fiel der Kurs zeitweise um 1,8 Prozent auf 13,26 Euro. Das Tagestief wurde bei 13,16 Euro erreicht, nachdem der Handelstag bei 13,58 Euro begonnen hatte. Mit dem aktuellen Kurs liegt die Aktie rund 33 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 19,78 Euro, das am 24. Januar 2024 erreicht wurde.

Dividendenaussichten bleiben stabil

Trotz der aktuellen Kursschwäche gibt es auch positive Signale für Anleger. Experten gehen davon aus, dass 1&1 AG für das laufende Geschäftsjahr eine Dividende von 0,050 Euro je Aktie ausschütten wird, was der Vorjahresdividende entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 20,83 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 1,69 Euro erwartet, was auf eine stabile Geschäftsentwicklung hindeutet.

