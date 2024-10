Die Symrise-Aktie zeigte am Montag eine volatile Entwicklung im XETRA-Handel. Eröffnet bei 115,50 EUR, schwankte der Kurs im Tagesverlauf zwischen 113,15 EUR und 115,55 EUR. Gegen Nachmittag notierte die Aktie mit einem Minus von 1,4 Prozent bei 113,25 EUR. Trotz der aktuellen Schwankungen bleibt das Jahreshoch von 125,00 EUR, erreicht am 01.10.2024, in Reichweite. Ein Anstieg von 10,38 Prozent würde genügen, um diesen Wert wieder zu erreichen.

Analysten optimistisch für Symrise

Experten sehen weiterhin Potenzial für die Symrise-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel wird mit 123,25 EUR angegeben, was einen möglichen Anstieg von etwa 8,8 Prozent bedeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,29 EUR. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende von 1,10 EUR im Jahr 2023 auf voraussichtlich 1,23 EUR für das laufende Jahr erwartet. Diese positiven Prognosen könnten in den kommenden Monaten für neue Impulse bei der Symrise-Aktie sorgen.

