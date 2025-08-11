So startet der DAX heute in die neue Woche und das bewegt den deutschen Leitindex. Außerdem im Fokus der Börse: die Aktien von Symrise und von Hypoport. Nach der deutlichen Vorwochenerholung des DAX ist es am Montag zum Auftakt nur noch leicht nach oben gegangen. Die Anleger lehnten sich zu Wochenbeginn nicht mehr groß aus dem Fenster, da die kommenden Tage geprägt werden könnten von geopolitischen Entwicklungen.Der Dax legte im frühen Handel um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
