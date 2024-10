Wind River ein weltweit führender Anbieter von Software für den intelligenten Edge, gab heute bekannt, dass es mit Rakuten Symphony zusammenarbeitet, um die Einführung der Open-RAN-Technologie durch Kommunikationsdienstanbieter (CSPs) zu beschleunigen. Im Rahmen der Zusammenarbeit erweitert Rakuten Symphony sein Partner-Ökosystem für Open-RAN-4G- und 5G-Lösungen, um Wind River Studio Operator und Wind Rivers kürzlich eingeführtes eLxr Pro Enterprise-Linux-Angebot zu unterstützen

Insbesondere haben die beiden Unternehmen erfolgreich einen End-to-End-Proof-of-Concept abgeschlossen, der Rakuten Symphonys Open RAN 4G und 5G SA vDU und vCU beinhaltete, die auf Studio Operator liefen. Rakuten Symphonys Open-RAN-Lösung bietet eine Software-Struktur, die für Leistung und Optimierung vor Ort optimiert ist und sowohl LTE- als auch 5G-Technologien abdeckt. Dies ermöglicht eine echte, vorab getestete Open-RAN-Auswahl auf ausgewählten gemeinsamen Plattformen.

Darüber hinaus werden die Unternehmen weiter zusammenarbeiten, um die Plattformen des jeweils anderen zu stärken. Rakuten Symphony wird das kürzlich von Wind River eingeführte Angebot Enterprise Linux eLxr Pro in sein Cloud-Portfolio integrieren und den Kunden so mehr Flexibilität und Auswahl bieten, während sie gleichzeitig die einzigartigen Edge-Funktionen und die verbesserte Sicherheit von eLxr nutzen können. Wind River wird das Produkt "Cloud Native Storage" von Rakuten Symphony in Studio Operator integrieren und so fortschrittliche Speicherfunktionen anbieten, die für die Unterstützung innovativer Anwendungsfälle, wie z. B. KI, ausgelegt sind.

"Durch die Erweiterung unseres Partner-Ökosystems um Wind River lösen wir unser Versprechen ein, allen Kunden zusätzliche Auswahlmöglichkeiten zu bieten, während sie ihren Weg zu Open RAN beschleunigen. Unsere Unternehmen sind bereit und freuen sich darauf, mit Kunden ins Gespräch zu kommen und unseren Stack auf den Markt zu bringen", sagte Raghunath Hariharan, Chief Technology Officer von Rakuten Symphony. "Rakuten Symphony unterstützt seit langem Open-Source-Initiativen, und eLxr Pro bietet eine großartige Gelegenheit, Kunden mehr Auswahl und Flexibilität bei der Entwicklung für die einzigartigen Herausforderungen von Near-Edge-Netzwerken und -Workloads zu bieten."

"Gemeinsam mit Rakuten Symphony liefern wir einen leistungsstarken kombinierten Stack, der die Flexibilität und Auswahl erhöht und den Übergang zu Cloud-basierten und Open-RAN-Architekturen vereinfacht. Dadurch können CSPs das volle Potenzial von Open- und Cloud-RAN ausschöpfen, die Wettbewerbsfähigkeit und eine vollständig programmierbare Infrastruktur für 4G und 5G sicherstellen und gleichzeitig neue Wege für die Monetarisierung von Netzwerken eröffnen", so Paul Miller, Chief Technology Officer bei Wind River. "Darüber hinaus bringt die Integration von eLxr Pro in das Rakuten Symphony Cloud-Portfolio eine Spitzentechnologie, die Open-Source-Flexibilität mit gezielter Innovation verbindet, um einzigartige Anforderungen an die Cloud-to-Edge-Bereitstellung zu erfüllen. Durch die Integration von Rakuten Cloud Native Storage in Studio Operator können unsere Kunden außerdem leistungsstarke zustandsbehaftete Workloads auf unserer Plattform für Edge- und Core-Anwendungsfälle ausführen."

Auf der Grundlage des Open-Source-Projekts StarlingX bietet Studio Operator eine vollständig cloud-native, Kubernetes- und containerbasierte Architektur für die Entwicklung, Bereitstellung, den Betrieb und die Wartung von verteilten Edge-Netzwerken in großem Maßstab. Es löst die komplexe Herausforderung von Dienstanbietern, eine cloud-native Infrastruktur für verteilte Core-to-Edge-Cloud-Netzwerke bereitzustellen und zu verwalten, um die traditionelle RAN-Leistung in einer vRAN/Open RAN-Bereitstellung zu gewährleisten.

eLxr Pro basiert auf dem Open-Source-Projekt eLxr auf Debian-Basis, einer unternehmensgerechten Distribution, die Implementierungen für intelligente Edge-, Far-Edge-Geräte-, Near-Edge-Server-, regionale Rechenzentrums- und Public-Cloud-Szenarien unterstützt. Es bietet umfassenden langfristigen kommerziellen Support, professionelle Dienstleistungen und Wartung über den Standardlebenszyklus hinaus, der mit dem Community-gesteuerten eLxr-Projekt verfügbar ist. Darüber hinaus bietet eLxr Pro Stabilität, Sicherheitsupdates und fortlaufende technische Unterstützung sowie Service-Add-ons, um den Anforderungen von Cloud-to-Edge-Bereitstellungen gerecht zu werden.

präsentiert eLxr Pro diese Woche auf dem Open Source Summit Japan am Stand Nr. 3.

Wind River liefert bewährte Technologien, die Telekommunikations-Edge-Netzwerke zuverlässig am Laufen halten, und spielte eine Schlüsselrolle bei der weltweit ersten erfolgreichen 5G-Datensitzung; der ersten Open-RAN-Bereitstellung in Kanada; beim Aufbau kommerzieller vRAN/O-RAN- Programme, darunter eines der größten Open-RAN-Netzwerke der Welt, und bei der Einführung des ersten vollautomatischen Edge-Rechenzentrums für kommerzielle Dienste.

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für die intelligente Netzwerk-Edge. Seit mehr als vier Jahrzehnten unterstützt der Innovationsführer und Pionier Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio, das von hochwertigen globalen professionellen Dienstleistungen und Supportoptionen sowie einem umfangreichen Partnerökosystem unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Wind River unter www.windriver.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241029852292/de/

Contacts:

MEDIENKONTAKT

Jenny Suh

Wind River

510-749-2972

jenny.suh@windriver.com