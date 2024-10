Die BMW-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen Rückgang im XETRA-Handel, wobei der Kurs zeitweise um 1,67 Prozent auf 74,26 Euro fiel. Diese Entwicklung steht im Zusammenhang mit den aktuellen Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie. Die IG Metall fordert für die 3,9 Millionen Beschäftigten bundesweit eine Lohnerhöhung von sieben Prozent. In Bayern beteiligten sich fast 10.000 Arbeitnehmer an Warnstreiks, darunter auch Mitarbeiter von BMW in Regensburg und Wackersdorf.

Auswirkungen auf Investoren

Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 4,93 Euro je BMW-Aktie, was unter der Ausschüttung von 6,00 Euro im Vorjahr liegt. Das durchschnittliche Kursziel wird von Experten bei 87,70 Euro angesetzt, was ein erhebliches Potenzial gegenüber dem aktuellen Kurs darstellt. Trotz der gegenwärtigen Herausforderungen erwarten Analysten für 2024 einen Gewinn von 13,44 Euro je Aktie, was die langfristige Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

