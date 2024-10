Die Henkel vz-Aktie zeigte sich am Handelstag mit leichten Schwankungen. Während der Kurs zeitweise auf 81,64 EUR absank, erholte er sich später und pendelte um die 82 EUR-Marke. Trotz der aktuellen Volatilität bleibt das Papier in relativer Nähe zum 52-Wochen-Hoch von 85,74 EUR. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 1,96 EUR je Aktie, was einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Zukunftsaussichten und Analystenbewertungen

Experten sehen das mittlere Kursziel bei 83,33 EUR, was auf ein moderates Wachstumspotenzial hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn von 5,33 EUR je Aktie erwartet. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten weitere Aufschlüsse über die Entwicklung des Unternehmens geben. Trotz der jüngsten Werksschließung in Ostdeutschland bleibt die Henkel-Aktie im Fokus der Anleger, die auf eine stabile Performance setzen.

