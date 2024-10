L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führender Anbieter von Ingenieur-, Digital- und F&E-Dienstleistungen, gab bekannt, dass es den Caterpillar Supplier Excellence Award 2024 von Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) gewonnen hat. Die Einkaufsleitung von Caterpillar überreichte den Preis am 19. September 2024 auf der Veranstaltung "Supplier Excellence Recognition" in Grapevine, Texas. Angesichts der globalen Präsenz von Caterpillar in verschiedenen Branchen zeigt diese begehrte Auszeichnung die hervorragende Leistung von LTTS bei der Erfüllung von Kundenverpflichtungen in den Segmenten Mobilität und Nachhaltigkeit.

LTTS ist ein wichtiger Lieferant für Caterpillar Inc. und bietet hochwertige Ingenieurdienstleistungen für Caterpillar und seine Kunden auf der ganzen Welt an. LTTS nutzt sein Fachwissen in verschiedenen Sektoren und ist ein geschätzter Partner bei der Unterstützung der Nachhaltigkeitsinitiativen von Caterpillar.

Während der Preisverleihung sagte Pam Heminger, Senior Vice President der Abteilung für strategische Beschaffung und Planung: "Die Produktionsfähigkeit von Caterpillar hängt von der Stärke, Effizienz und Effektivität des gesamten Lieferantennetzwerks ab. Unsere Kunden schaffen eine bessere, nachhaltigere Welt, wenn unser starkes Lieferantennetzwerk dazu beiträgt, dass wir unseren Kunden die benötigten Produkte zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und zu den richtigen Kosten bereitstellen."

"Die Welt verlässt sich auf Caterpillar und Unternehmen wie LTTS, um den CO2-Fußabdruck und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und gleichzeitig neue Maßstäbe für die Mobilität zu setzen. Wir sind sehr stolz darauf, als führendes Unternehmen anerkannt zu werden, das Caterpillar dabei unterstützt, seine Nachhaltigkeits- und Mobilitätsziele zu erreichen, indem es Produkte und Dienstleistungen anbietet, die in der Welt einen echten Unterschied machen", sagte Alind Saxena, Executive Director und President, Mobility Tech bei L&T Technology Services

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein weltweit führender Anbieter von Ingenieur- und Technologiedienstleistungen. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro (L&T) bieten wir Design-, Entwicklungs-, Test- und Instandhaltungsdienstleistungen für Produkte und Prozesse.

Zielgerichtet. Agil. Innovation. So treiben wir das Wachstum in den Segmenten Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie voran. Zu unserem Kundenstamm gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 führende Unternehmen aus Forschung und Entwicklung in den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transportwesen, Telekommunikation und Hightech sowie die Prozessindustrie. Mit Hauptsitz in Indien beschäftigen wir zum 30. September 2024 über 23.700 Mitarbeiter in 22 globalen Designzentren, 30 globalen Vertriebsbüros und 108 Innovationslabors.

