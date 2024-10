NetWitness, ein weltweit anerkannter Anbieter von Technologie zur Erkennung und Untersuchung von Bedrohungen und Reaktion auf Bedrohungen sowie Services für Incident Response kündigt heute Unternehmens-Updates an, darunter die mit Spannung erwartete Veröffentlichung einer neuen Produktplattformversion, und eine starke Performance in den letzten Cybersecurity-Analystenberichten namhafter Forschungs- und Beratungsfirmen. Die aktuelle architektonische Entwicklung von 12.5, der letzten Plattformversion des Unternehmens, bietet wichtige Neuerungen, darunter verbesserte Transparenz, Benutzerfreundlichkeit und betriebliche Effizienz. Zudem wurde NetWitness in führenden SIEM- und NDR-Berichten wegen seiner starken Plattformfunktionen und seiner weltweiten Marktpräsenz gelobt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241029619723/de/

NetWitness Platform 12.5 Incidents and Alerts Overview Dashboard (Graphic: Business Wire)

"Wir freuen uns über das Lob führender Branchenanalysten", sagte Chief Executive Officer von NetWitness, Ken Naumann. "Die Anerkennung und die Veröffentlichung von Plattformversion 12.5 zeigen den Einsatz unseres globalen Teams für die Bereitstellung von Top-Tier-Sicherheitslösungen, mit denen unsere Kunden ihre wichtigsten Daten und Infrastrukturen schützen können."

Berichte von Branchenanalysten

Laut Berichten von IDC, Gartner und KuppingerCole hat sich NetWitness in mehreren wichtigen Branchenkategorien behauptet. IDC berichtete Stärken im Bereich SIEM und NDR für große Unternehmensumgebungen und komplexe Umgebungen, während KuppingerCole die Marktführerschaft, den Plattformsupport, die Netzwerkeinblicke und -berichterstattung sowie die Analyse von verschlüsseltem Datenverkehr von NetWitness anerkannte. Im aktuellen "Magic Quadrant for SIEM"-Bericht von Gartner wurden die Integration in moderne SOC-Instrumente, die globale Präsenz und die einfachen Bereitstellungen von NetWitness hervorgehoben. Durch die proaktive Herangehensweise des Unternehmens an die Sicherheit digitaler Ökosysteme konnte es sich deutlich von der Konkurrenz abheben und gleichzeitig innovieren, um die sich weiterentwickelnden Anforderungen der Cybersecurity-Landschaft zu erfüllen.

Veröffentlichung von Plattformversion 12.5

Der Eckpfeiler der NetWitness Plattform ist Transparenz, damit Kunden einen umfassenden Überblick über ihre gesamte Infrastruktur erhalten, egal ob On-premises, in der Cloud oder in hybriden Umgebungen. Diese Transparenz ist mit umsetzbaren Erkenntnissen gepaart, sodass Benutzer direkt aus der Plattform auf Bedrohungen reagieren können. NetWitness ist für Operations Centers der weltweit größten Unternehmen optimiert und reagiert auf kritische Anwendungsfälle wie Ransomware, Advanced Persistent Threats (APTs), Insider-Bedrohungen und Compliance.

Mit der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung von Version 12.5 hat NetWitness eine neue Designsprache implementiert und damit ein schlankes, modernes, intuitives und intelligentes Design erzielt, mit dem Teams in Security Operations Centers besser arbeiten können. Gleichzeitig sorgen neue integrierte SASE-Netzwerkfunktionen dafür, dass Kunden ihre Infrastruktur auf neue Arten weiterentwickeln können, ohne auf Sicherheit oder Transparenz verzichten zu müssen.

"Angesichts der stetigen Weiterentwicklung von Cybersecurity-Bedrohungen bleibt NetWitness durch die Entwicklung innovativer Bedrohungserkennungslösungen an der Spitze der Branche", sagte Will Gragido, langjährige Führungskraft bei NetWitness und seit kurzem Chief Product Officer. "NetWitness Plattform 12.5 ist mit dem Schwerpunkt auf erweitertem Bedrohungs- und Echtzeitschutz ein wesentlicher Bestandteil unseres fortgesetzten Wachstums und unserer Führungsposition innerhalb der Cybersecurity-Branche."

Über NetWitness

NetWitness stellt umfassende und hoch skalierbare Funktionen zur Erkennung von und Reaktion auf Bedrohungen für Unternehmen auf der ganzen Welt bereit. Die NetWitness Plattform bietet vollständige Transparenz in Kombination mit angewandter Threat Intelligence und Analysen des Benutzerverhaltens, um Bedrohungen zu erkennen, zu priorisieren, zu untersuchen und die Reaktion darauf zu automatisieren. Auf diese Weise können Sicherheitsanalysten effizienter arbeiten und geschäftsrelevanten Bedrohungen einen Schritt voraus sein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.netwitness.com.

