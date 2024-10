Zeigt die Leistungsfähigkeit mit 10 Millionen Zellen und über 1.000 Proben in einem einzigen Durchlauf

Parse Biosciences, ein führender Anbieter von zugänglichen und skalierbaren Lösungen für die Einzelzellsequenzierung, gab heute die Einführung des Parse GigaLab bekannt, mit dem die Einzelzellsequenzierung auf Milliarden von Zellen pro Jahr skaliert werden kann. Das GigaLab nutzt die Evercode-Einzelzelltechnologie von Parse mit einem skalierten Workflow und erweiterter Automatisierung, um Entdeckungen zu ermöglichen, die mit aktuellen Einzelzellansätzen bisher nicht für möglich gehalten wurden.

Das GigaLab wurde speziell für Forscher gebaut, die Projekte mit 10 Millionen Zellen und viel mehr Zellen durchführen. Die derzeitige Kapazität ermöglicht die Erstellung von Profilen von 2,5 Milliarden Zellen pro Jahr und wird im Laufe der Zeit weiter schnell wachsen. Mehrere frühe Projekte, die im GigaLab laufen, werden bereits die Gesamtzahl der Zellen übertreffen, die in allen öffentlichen Einzelzell-Datensätzen bisher verfügbar sind. Diese neuen Möglichkeiten werden insbesondere für Forscher von Nutzen sein, die sich auf groß angelegte Arzneimittel- und Störungsuntersuchungen, die Erstellung von Datensätzen für generative KI-Modelle und die Erstellung von Atlanten für Populationsstudien konzentrieren.

Als erste Demonstration in Zusammenarbeit mit Ultima Genomics, dem Entwickler einer revolutionären neuen Ultra-Hochdurchsatz-Plattform für die Next-Generation-Sequenzierung (NGS), führte Parse das erste 10-Millionen-Zellen-Experiment mit 1.092 Proben in einem einzigen Durchlauf durch, wobei die gesamte Barcode-Erstellung und Bibliotheksvorbereitung nur 3 Tage dauerte. Diese erste Studie ihrer Art maß 90 Zytokin-Störungen bei 18 Immunzelltypen in 12 PBMC-Spendern, was zu über 19.000 beobachteten Störungen führte. Zusätzlich zu ihrer Partnerschaft mit Ultima arbeitete das Parse-Team mit Professor Fabian Theis des Helmholtz München zusammen, dessen Labor das Einzelzell-Computerbiologie-Tool Scanpy entwickelte. Theis und sein Labor analysieren diesen Datensatz mit 10 Millionen Zellen und nutzen ihn, um neue KI-Modelle zu trainieren.

"Umfangreiche Datensätze zu Störungen einzelner Zellen sind genau das, was die Wissenschaft benötigt, um Modelle zu erstellen und zu trainieren, die uns dabei helfen, die Ergebnisse sowohl im Bereich Gesundheit als auch im Bereich Krankheit besser vorherzusagen", so Dr. Theis. Er fügte hinzu: "Die Geschwindigkeit und der Umfang, mit dem Parse diese Datensätze bereitstellen kann, ist wirklich erstaunlich und wird das Tempo der Entdeckungen beschleunigen."

"Mit den vorhandenen Kits von Parse erstellen Forscher jetzt routinemäßig Profile von 1 Million Zellen oder Zellkernen in einem einzigen Experiment", erklärt Dr. Charlie Roco, Chief Technology Officer und Mitbegründer von Parse Biosciences. Er fügte hinzu: "Wir haben immer noch keine Grenzen für die Evercode-Technologie gefunden, und jetzt werden wir mit dem GigaLab eine neue Ära der Einzelzellanalyse einläuten und neu definieren, was möglich ist, um die biologische Forschung und die menschliche Gesundheit zu verbessern."

Die Mitglieder des Parse-Teams werden auf der bevorstehenden Konferenz der American Society of Human Genetics (ASHG) in einem Vortrag im CoLab Theater (Theater 1) am 6. November um 14:30 Uhr Ortszeit und während der restlichen Konferenz am Stand Nr. 703 weitere Details über die GigaLab-Funktionen vorstellen.

Parse Biosciences ist ein weltweit tätiges Life-Sciences-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Parse Biosciences ermöglicht Forschern die Sequenzierung von Einzelzellen in noch nie dagewesenem Umfang und mit noch nie dagewesener Effizienz. Der bahnbrechende Ansatz des Unternehmens hat bahnbrechende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Geweberegeneration, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem hervorgebracht.

Mit der von den Mitbegründern Alex Rosenberg und Charles Roco an der University of Washington entwickelten Technologie hat Parse über 100 Millionen Dollar an Kapital beschafft und wird inzwischen von über 2.000 Kunden in aller Welt genutzt. Das wachsende Produktportfolio umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, Gene Select und eine Lösung für die Datenanalyse, Trailmaker.

Parse Biosciences hat seinen Sitz in Seattles pulsierendem Stadtteil South Lake Union, wo das Unternehmen vor kurzem einen neuen Hauptsitz und ein hochmodernes Labor bezogen hat. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.parsebiosciences.com/.

