© Foto: Sebastian Kahnert/dpa



Carvana, die größte US-Onlineplattform für Gebrauchtwagen, legt am Mittwoch frische Zahlen vor. Die Aktie hat in diesem Jahr eine Rallye hingelegt, die jeden Tech-Konzern in den Schatten stellt.636 Prozent Kurszuwachs - so sieht die stolze Bilanz der Aktie von Carvana in den vergangenen 12 Monaten aus. Carvana gilt als einer der Pioniere im digitalen Autohandel und nimmt in den USA etwa 2 Prozent des Gebrauchtwagenmarkts ein. Laut BofA eröffnen sich für den Online-Händler aufgrund der Marktfragmentierung und steigender Kundenunzufriedenheit im traditionellen Autohandel weitere Wachstumschancen. Die Bank of America stattete die Aktie kürzlich mit einer Kaufempfehlung aus. Mit einem Kursziel …