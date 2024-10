The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.10.2024ISIN NameXS1513055555 MERCK CO. 16/24US172967MB43 CITIGROUP INC 18/26 FLRXS1711989928 FUGRO 17/24 CVDE000LB321J6 LBBW AD FESTZINS 22/24DE000DFK0MK0 DZ BANK IS.A1658HK0000778198 AGR.DEV.CHN 21/24XS1511781467 IREN 16/24 MTNFR0013216918 DANONE 16/24 MTNUS53944YAA10 LLOYDS BKG GRP 14/24US025816BK48 AMER. EXPRESS 14/24XS1313647841 LIBANON 15/24 MTNDE000SHFM550 SCHLW-H.SCHATZ.16/24 A1XS1125272143 KING POWER CAP. 14/24FR0013292687 RCI BANQUE 17/24 FLR MTNDE000LB321K4 LBBW DL FZA 22/24DE000HLB5196 LB.HESS.THR.CARRARA11A/23DE000HLB5188 LB.HESS.THR.CARRARA11B/23DE000DW6DAG6 DZ BANK IS.A2272DE000DW6C9W9 DZ BANK IS.A2259