The following instruments on XETRA do have their first trading 30.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.10.2024Aktien1 PLTRKPL00014 Trakcja S.A.2 GB00BPVDXX64 Applied Nutrition PLC3 CNE100006NC1 Jiangsu Lopal Tech. Co.Ltd.4 HU0000199351 eSense Nyrt5 AT0000A3FW25 Steyr Motors AG6 DE000A40KY26 Covestro AG z.Verk.7 SE0023261292 Expres2ion Biotech Holding AB8 US49372L2097 Kezar Life Sciences Inc.9 NO0013384651 Standard Supply ASAnleihen/ETF1 US032095AR24 Amphenol Corp.2 XS2931242569 Barclays PLC3 AT0000A3FVV5 Erste Group Bank AG4 SE0023135330 Kahrs Bondco AB5 US032095AS07 Amphenol Corp.6 XS2931916972 NatWest Markets PLC7 US78355HLD97 Ryder System Inc.8 XS2930571174 Swedbank AB9 DE000HEL0AX4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000A1PG2E7 Stadtsparkasse Düsseldorf11 IE0003ZXNJY5 iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF12 IE000VNGJFV0 iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF