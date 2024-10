EQS-News: SYNLAB AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Squeeze-Out

Cinven erwirbt Elliotts Anteil an SYNLAB AG, Squeeze-Out wird folgen



30.10.2024 / 07:32 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Cinven erwirbt Elliotts Anteil an SYNLAB AG, Squeeze-Out wird folgen Elliott bleibt indirekter Minderheitsaktionär von SYNLAB Der Vorstand der SYNLAB AG ("SYNLAB") wurde darüber informiert, dass die internationale Private-Equity-Gesellschaft Cinven eine Vereinbarung mit Fonds getroffen hat, die von Elliott Advisors (UK) Limited ("Elliott") beraten werden. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Cinven die derzeitige direkte Minderheitsbeteiligung von Elliott in Höhe von ca. 10 % an SYNLAB erwerben. Elliott wird neben den bestehenden Aktionären Cinven, Labcorp (vorbehaltlich behördlicher Genehmigung) und Qatar Holding LLC ein indirekter Minderheitsaktionär von SYNLAB werden. Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und wird voraussichtlich Anfang 2025 abgeschlossen sein. Der Käufer der Elliott-Anteile wird die Ephios Bidco GmbH ("Ephios Bidco") sein, ein Unternehmen, das von Fonds kontrolliert wird, die von Cinven verwaltet und/oder beraten werden, und das Mehrheitsaktionär der SYNLAB AG ist. Ephios Bidco hält derzeit rund 86 % des Grundkapitals von SYNLAB. Nach Abschluss der Transaktion mit Elliott wird Ephios Bidco mindestens 96,09 % des Grundkapitals und mindestens 97,15 % der Stimmrechte der SYNLAB AG halten. Vor diesem Hintergrund hat Ephios Bidco heute beim Vorstand von SYNLAB einen Antrag auf Einberufung einer Hauptversammlung für die SYNLAB AG gestellt, um die Übertragung der Aktien der verbleibenden (Minderheits-) Aktionäre auf Ephios Bidco als Mehrheitsaktionär gegen eine angemessene Barabfindung gemäß §§ 327a ff. AktG (aktienrechtlicher Squeeze-out) zu beschließen. Ephios Bidco wird die Höhe der angemessenen Barabfindung dem Vorstand von SYNLAB nach Abschluss der erforderlichen Bewertungen gesondert mitteilen. Der Vorstand von SYNLAB wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über den Termin der Hauptversammlung informieren, auf der der entsprechende Übertragungsbeschluss gefasst wird. Der Squeeze-Out wird erst nach Zustimmung der Hauptversammlung von SYNLAB und Eintragung in das Handelsregister wirksam. Mathieu Floreani, CEO des SYNLAB-Konzerns, kommentierte: "Wir sehen diese Entwicklung als einen positiven Schritt für SYNLAB. Die Entscheidung von Elliott, weiterhin indirekter Anteilseigner zu bleiben, zeigt, dass der Investor weiterhin an das Potenzial und das zukünftige Wachstum unserer Gruppe glaubt. Wir freuen uns darauf, eng mit all unseren Anteilseignern zusammenzuarbeiten, um den Erfolg von SYNLAB voranzutreiben." - Ende - Weitere Informationen: Medienkontakt:

Steffi Susan Kim, FTI Consulting steffi.kim@fticonsulting.com

+49 (0) 171 5565 996

Investorenkontakt:

Etienne Ziller, SYNLAB etienne.ziller@synlab.com

+49 (0) 151 6701 3130

Über SYNLAB Die SYNLAB-Gruppe ist führend im Bereich medizinischer Diagnostikleistungen und Spezialtests in Europa. Der Konzern bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patient*innen, die niedergelassene Ärzteschaft, Krankenhäuser und Kliniken, Regierungen sowie Unternehmen an.

Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Routine- und Spezialdiagnostik in der Humanmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patient*innen und Kund*innen bei.

SYNLAB ist in über 20 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Über 27.000 Mitarbeitende, darunter über 2.000 medizinische Expertinnen und Experten, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg des Konzerns bei.

SYNLAB führte im Jahr 2023 ca. 600 Millionen Labortests durch und erzielte einen Umsatz von 2,64 Mrd. €.

Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com Über Cinven Cinven ist eine führende internationale Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf den Aufbau von Weltklasse-Unternehmen auf globaler und europäischer Ebene konzentriert. Die Fonds von Cinven investieren in sechs Schlüsselsektoren: Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie und Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT). Cinven unterhält Büros in London, New York, Frankfurt, Paris, Mailand, Madrid, Guernsey und Luxemburg. Cinven verfolgt einen verantwortungsvollen Ansatz gegenüber seinen Portfoliounternehmen, deren Mitarbeitern, Lieferanten, lokalen Gemeinschaften, der Umwelt und der Gesellschaft. Cinven Capital Management (V) General Partner Limited, Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited, Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited und Cinven Capital Management (SFF) General Partner Limited sind jeweils von der Guernsey Financial Services Commission zugelassen und werden von ihr reguliert, während Cinven Limited von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und von ihr reguliert wird. In dieser Pressemitteilung bezeichnet "Cinven" je nach Kontext eine oder alle der folgenden Gesellschaften: Cinven Holdings Guernsey Limited, Cinven Partnership LLP und ihre jeweiligen Partner (gemäß Definition im Companies Act 2006) und/oder Fonds, die von einer der vorgenannten Gesellschaften verwaltet oder beraten werden. Weitere Informationen zu Cinven finden Sie unter www.cinven.com und www.linkedin.com/company/cinven/ . Über Elliott Elliott Investment Management L.P. (zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen "Elliott") verwaltet zum 30. Juni 2024 Vermögenswerte in Höhe von ca. 69,7 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und ist einer der ältesten Fonds unter kontinuierlicher Verwaltung. Zu den Investoren der Elliott Funds gehören Pensionsfonds, Staatsfonds, Stiftungen, Dachfonds, vermögende Privatpersonen und Familien sowie Mitarbeiter des Unternehmens. Elliott Advisors (UK) Limited ist eine Tochtergesellschaft von Elliott Investment Management L.P. Weitere Informationen finden Sie unter www.elliottmgmt.com .



30.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com