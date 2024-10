DJ MÄRKTE ASIEN/"Trump"- und China-Sorgen drücken - Tokio fest

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit Ausnahme des japanischen Aktienmarktes zeigen sich die Börsen in Südostasien und Australien am Mittwoch mit Verlusten. Je näher die US-Wahlen rückten, desto nervöser würden Anleger, heißt es. Auch wenn weiterhin alles nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Kandidaten Donald Trump und Kamala Harris aussehe, sorge die Möglichkeit eines Trump-Sieges für Verunsicherung. Denn dessen protektionistische Wirtschaftspolitik dürfte Volkswirtschaften der Region belasten - vor allem die chinesische. Als Grad der Verunsicherung wird das abermalige Allzeithoch des Goldpreises gesehen.

Gegen den regionalen Trend steigt der Nikkei-225 in Tokio um 1,1 Prozent auf 39.332 Punkte. Am Donnerstag wird die japanische Notenbank ihre Beschlüsse zur weiteren Geldpolitik bekannt geben. Im Vorfeld geht die Spekulation um, dass die aktuell politisch unsicheren Verhältnisse nach der Wahl in Japan die Bank of Japan von ihrem falkenhafteren Kurs abbringen könnten, auch wenn Analysten dies mehrheitlich anzweifeln. Wegen der jüngsten Yen-Schwäche hat derweil Finanzminister Kato eine Beobachtung der Entwicklung mit "höchster Dringlichkeit" angekündigt. Am Aktienmarkt steigen Keyence um 4,6 Prozent nach einem höheren Gewinnausweis im ersten Halbjahr.

Der Schanghai-Composite verliert 1,3 Prozent, der HSI in Hongkong 1,8 Prozent. Neben der "Trump-Angst" belastet das anstehende Treffen des Nationalen Volkskongresses Anfang November. Laut einem Bericht plant die Regierung Wirtschaftsstimuli über die Aufnahme von weiteren 1,4 Billionen Dollar an Schulden in den kommenden fünf Jahren. Im Handel wird angesichts dieser Summe geargwöhnt, dass es schlechter um die Konjunktur bestellt sein könnte, als bislang angenommen. PetroChina geben nach schwächeren Drittquartalszahlen leicht nach.

Die trüben Konjunkturaussichten in China drücken auch die Kurse in Südkorea, wo der Kospi 1 Prozent nachgibt. Die Exporte dürften sich im Oktober abkühlen, so die Voraussagen. Die Aktie des Konsumgüterkonzerns LG H&H stürzt nach einem schwachem Geschäftsausweis um 5 Prozent ab.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.180,40 -0,8% +7,8% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.333,36 +1,1% +16,3% 07:00 Kospi (Seoul) 2.591,40 -1,0% -2,4% 07:00 Schanghai-Comp. 3.250,86 -1,1% +9,3% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.326,28 -1,8% +21,1% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.561,21 -0,8% +10,6% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.609,90 -0,3% +11,0% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:22 Uhr % YTD EUR/USD 1,0815 -0,1% 1,0820 1,0814 -2,1% EUR/JPY 165,75 -0,0% 165,83 165,75 +6,5% EUR/GBP 0,8321 +0,1% 0,8314 0,8334 -4,1% GBP/USD 1,2998 -0,1% 1,3014 1,2974 +2,1% USD/JPY 153,26 +0,0% 153,25 153,29 +8,8% USD/KRW 1.383,69 -0,0% 1.384,38 1.387,01 +6,6% USD/CNY 7,1434 +0,0% 7,1401 7,1508 +0,6% USD/CNH 7,1506 +0,1% 7,1427 7,1626 +2,0% USD/HKD 7,7707 -0,0% 7,7712 7,7704 -0,5% AUD/USD 0,6542 -0,3% 0,6561 0,6561 -3,9% NZD/USD 0,5957 -0,2% 0,5971 0,5971 -5,7% Bitcoin BTC/USD 72.375,05 -0,4% 72.682,60 70.993,00 +66,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,73 67,21 +0,8% +0,52 -4,3% Brent/ICE 71,58 71,12 +0,6% +0,46 -4,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.783,02 2.774,56 +0,3% +8,46 +34,9% Silber (Spot) 34,22 34,45 -0,7% -0,24 +43,9% Platin (Spot) 1.050,03 1.052,43 -0,2% -2,40 +5,9% Kupfer-Future 4,35 4,36 -0,2% -0,01 +10,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

