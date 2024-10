© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo



Aktien von E-Commerce-Riesen in China sehen attraktiv aus, da Peking versucht, den Binnenkonsum anzukurbeln, so der Investor Jason Hsu. Vor allem Anlegerliebling Alibaba verspricht demnach fette Renditen.Der Markt erwartet, dass die chinesische Regierung in der ersten Novemberwoche Einzelheiten zu den mit Spannung erwarteten fiskalischen Anreizen bekannt gibt, um das Wachstum inmitten einer sich verlangsamenden Wirtschaft anzukurbeln. Jason Hsu, Gründer und Chairman von Rayliant Global Advisors, sagte gegenüber CNBC, dass Alibaba und JD.com zu seinen Top-Picks gehören. "Alibaba und JD.com wurden aufgrund der pessimistischen Erwartungen an das Konsumwachstum wahrscheinlich zu niedrig …