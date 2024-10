DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Diwali" geschlossen.

TAGESTHEMA

Volkswagen hat im dritten Quartal bei nur marginal sinkenden Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Nach Steuern sackte das Ergebnis um fast zwei Drittel ab. Der zunehmend schärfere Wettbewerb und die Kaufzurückhaltung vor allem in Europa belasten VW zunehmend, insbesondere die Kernmarke. Nach neun Monaten kommt diese lediglich auf eine Rendite von 2 Prozent. Den mehrmals dieses Jahr bereits gesenkten Gewinnausblick bekräftigte VW, ebenso die Margenprognose. Demnach rechnet VW für 2024 weiterhin mit einem operativen Ergebnis von rund 18 Milliarden Euro, was einer Marge von rund 5,6 Prozent entspricht. Für den Netto-Cashflow im Bereich Automobile peilt VW 2 Milliarden Euro an.

Nachfolgend die Zahlen und die Konsensschätzungen für die ersten neun Monate (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent, nach IFRS):

BERICHTET PROG PROG 9 MONATE 9M24 ggVj 9M24 ggVj 9M23 Umsatz 237.279 +0,9% 234.828 -0,1% 235.102 Operatives Ergebnis 12.907 -21% 13.270 -18% 16.241 Operative Umsatzrendite 5,4 -22% 5,7 -18% 6,9 Ergebnis vor Steuern 12.523 -29% 13.502 -24% 17.700 Ergebnis nach Steuern/Dritten -- -- 8.483 -25% 11.348 Ergebnis je Vorzugsaktie -- -- 17,75 -22% 22,67 Umsatz Sparten: -Core 101.523 +0,5% 101.493 +0,4% 101.060 -Progressive 46.262 -8,2% 46.428 -7,9% 50.390 -Sport Luxury 25.899 -6,8% 26.087 -6,1% 27.785 -Cariad 652 +20% 666 +22% 544 -Mobility 40.959 +8,9% 40.872 +8,7% 37.595 Operatives Ergebnis Sparten: -Core 4.491 -9,9% 4.258 -15% 4.985 -Progressive 2.088 -55% 2.640 -43% 4.595 -Sport Luxury 3.771 -28% 3.843 -27% 5.232 -Cariad -2.058 -- -1.771 -- -1.728 -Mobility 2.113 -17% 2.106 -17% 2.535 Netto-Cashflow Automobile 3.277 -34% 2.366 -52% 4.938

AUSBLICK UNTERNEHMEN

AIRBUS (17:45)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23 Umsatz 15.302 +2,7% 20 14.897 EBIT bereinigt 1.201 +19% 20 1.013 EBIT 1.196 +45% 20 825 Ergebnis nach Steuern/Dritten 918 +14% 20 806 Ergebnis je Aktie 1,18 +16% 20 1,02 Freier Cashflow* -355 -- 20 -537 -* vor M&A und Kundenfinanzierungen

Weitere Termine:

07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 3Q (09:00 Analysten- und Pk)

07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 3Q

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 9 Monate

08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 3Q

08:00 CH/Glencore plc, Production Report 3Q

09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 3Q

11:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q

11:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 3Q

12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q

12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q

17:45 FR/Axa SA, Umsatz 9 Monate

21:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q

21:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q

21:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q

21:05 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Starbucks Corp, ausführliches Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Santander 0,10 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 07:30 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: +0,3% gg Vq 2. Quartal: +0,2% gg Vq 08:45 Privater Verbrauch September PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/0,0% gg Vj -ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober HVPI PROGNOSE: +1,6% gg Vj zuvor: +1,7 gg Vj -DE 09:55 Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +15.000 gg Vm zuvor: +17.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,1% zuvor: 6,0% 10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: -0,1% gg Vq 2. Quartal: -0,1% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: -0,3% gg Vj 2. Quartal: 0,0% gg Vj 14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj -IT 10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,8% gg Vj 2. Quartal: +0,2% gg Vq/+0,6% gg Vj -EU 11:00 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,8% gg Vj 2. Quartal: +0,2% gg Vq/+0,6% gg Vj 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Oktober Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 96,3 zuvor: 96,2 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -10,9 zuvor: -10,9 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -12,5 Vorabschätzung: -12,5 zuvor: -12,9 -US 13:30 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +3,1% gg Vq 2. Quartal: +3,0% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,0% gg Vq 2. Quartal: +2,5% gg Vq

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 19.536,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 5.882,25 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 20.745,00 +0,2% Nikkei-225 39.277,39 +1,0% Schanghai-Composite 3.252,18 -1,0% Hang-Seng-Index 20.331,45 -1,8% +/- Ticks Bund -Future 132,88 +4 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 19.478,07 -0,3% DAX-Future 19.585,00 -0,3% XDAX 19.483,16 -0,3% MDAX 27.060,92 -1,0% TecDAX 3.415,17 -0,2% EuroStoxx50 4.950,02 -0,4% Stoxx50 4.427,75 -0,5% Dow-Jones 42.233,05 -0,4% S&P-500-Index 5.832,92 +0,2% Nasdaq-Comp. 18.712,75 +0,8% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,77 -32

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Mittwoch etwas tiefer erwartet. Mit Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag sowie die Präsidentschaftswahl in den USA sowie der US-Notenbanksitzung in der kommenden Woche dürften sich Anleger mit neuen Engagements weiter zurückhalten. Weiter im Fokus steht die Automobilbranche. Zum einen legt VW Zahlen zum dritten Quartal vor, zum anderen treten die EU-Strafzölle gegen chinesische Elektroautos in Kraft. Für die weitere Kursentwicklung der europäischen Automobilhersteller werde jetzt viel davon abhängen, ob China weitere Gegenmaßnahmen in Form weiterer Strafzölle gegen europäische Produkte ergreife, sagt Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partner.

Rückblick: Etwas leichter - Der Index der Reise- und Freizeitaktien litt mit einem Minus von 1,6 Prozent unter dem sehr schwachen Lufthansa-Kurs (-5,2%), nachdem das Unternehmen enttäuschende Quartalszahlen berichtet hatte. Der Index der Autoaktien gab um 1,4 Prozent nach. Die Umstrukturierung bei VW werde teuer, und die hohen Dividenden dürften kräftig zusammengestrichen werden, so ein Händler. VW und Porsche Holding fielen im Gleichschritt um 3,2 Prozent. Dagegen erholte sich der Stoxx-Index der Rohstoffaktien um 0,4 Prozent, der Banken-Index gewann 0,2 Prozent. Letzterer profitierte vom Plus bei HSBC (+3,1%) nach guten Zahlen der Bank. Novartis sackten um 4,1 Prozent ab. Zwar fielen die Zahlen besser aus als erwartet; am Markt wurde aber unter anderem darauf verwiesen, dass Novartis eine Wertminderung in Höhe von 800 Millionen Dollar im Zusammenhang mit der Übernahme von Morphosys verbuchte. BP gaben nach schwachen Zahlen 5,0 Prozent ab.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas leichter - Der DAX hat laut Marktteilnehmern offensichtlich Respekt vor dem Allzeithoch bei 19.675 Punkten: "Vor der Wahl in den USA ist ein nachhaltiges Überwinden unwahrscheinlich", so ein Marktteilnehmer. Adidas zogen nach endgültigen Zahlen um 3,8 Prozent an. Positiv werteten die RBC-Analysten den Gewinn, der die Markterwartung dank niedriger Finanzierungskosten und leicht höherer Finanzerträge deutlich übertroffen habe. Nach endgültigen Zahlen verbilligten sich Hellofresh um 2,5 Prozent. Für Ceconomy ging es um 2 Prozent nach oben. Baader sprach von einem soliden Quartalsbericht.

XETRA-NACHBÖRSE

Daimler Truck reagierten mit einem kleinen Rücksetzer von 1 Prozent auf die Mitteilung, dass für das dritte Quartal eine Wertberichtigung auf das China-Geschäft von 180 Millionen Euro vorgenommen werden musste.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - In Erwartung wichtiger Unternehmensergebnisse und Konjunkturdaten herrschte weiter Zurückhaltung. Optimistische Erwartungen an die Geschäftszahlen der großen US-Technologieunternehmen, die im Wochenverlauf veröffentlicht werden, trieben den Nasdaq-Composite dennoch auf ein Rekordhoch. Ein positiver Impuls kam vom gestiegenen Index des Verbrauchervertrauens, der zugleich den Konsens deutlich übertraf. Zugleich fiel die Zahl der offenen Stellen (Jolts) im September niedriger aus als angenommen, was Zinssenkungshoffnungen am Leben hielt. Pfizer fielen trotz übertroffener Prognosen und angehobenem Ausblick um 1,4 Prozent. Marktteilnehmer bemängelten, dass das gute Abschneiden vor allem den Covid-Produkten zu verdanken gewesen sei, was Nachhaltigkeitsfragen aufwerfe. McDonald's (-0,6%) übertraf mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen, verbuchte beim vergleichbaren Wachstum allerdings ein unerwartet hohes Minus. Paypal büßten 4 Prozent ein, belastet von einer Umsatzprognose für das vierte Quartal unter den Erwartungen des Marktes. Nach einer Gewinnwarnung verloren Ford 8,4 Prozent. Crocs (-19,2%) schnitt zwar im dritten Quartal besser ab als erwartet, doch wird die Trendwende bei der Marke Heydude länger dauern.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,11 -3,5 4,14 -31,1 5 Jahre 4,09 -2,6 4,12 9,3 7 Jahre 4,17 -2,7 4,20 20,3 10 Jahre 4,26 -1,8 4,28 38,4 30 Jahre 4,51 -2,1 4,53 53,8

Die Renditen drehten nach den Konjunkturdaten des Tages, insbesondere den "Jolts"-Daten, ins Minus, weil die gesunkene Zahl der offenen Stellen die Spekulation auf sinkende Zinsen nährten.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:07 % YTD EUR/USD 1,0823 +0,0% 1,0820 1,0804 -2,0% EUR/JPY 165,98 +0,1% 165,83 165,76 +6,7% EUR/CHF 0,9382 -0,0% 0,9383 0,9380 +1,1% EUR/GBP 0,8320 +0,1% 0,8314 0,8306 -4,1% USD/JPY 153,37 +0,1% 153,25 153,41 +8,9% GBP/USD 1,3008 -0,0% 1,3014 1,3008 +2,2% USD/CNH 7,1462 +0,0% 7,1427 7,1455 +0,3% Bitcoin BTC/USD 72.399,60 -0,4% 72.682,60 72.409,20 +66,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar kam im US-Handel nach den "Jolts"-Daten mit den Marktzinsen vom Tageshoch zurück, unter dem Strich hing er wenig verändert aus dem Tag.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,81 67,21 +0,9% +0,60 -4,1% Brent/ICE 71,60 71,12 +0,7% +0,48 -4,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben nach den kräftigen Vortagesabgaben noch einen Tick weiter nach um 0,3 Prozent. Eine gewisse Unterstützung erhielten sie von einem Plan der USA, bis zu 3 Millionen Barrel Öl für die strategische Erdölreserve zu kaufen. Der Schwerpunkt scheine sich aber wieder auf die Fundamentaldaten zu verlagern und damit schwächere Nachfrageaussichten und die Perspektive eines Angebotsüberschuss im nächsten Jahr, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.786,62 2.774,56 +0,4% +12,06 +35,1% Silber (Spot) 34,31 34,45 -0,4% -0,14 +44,3% Platin (Spot) 1.049,70 1.052,43 -0,3% -2,73 +5,8% Kupfer-Future 4,32 4,34 -0,3% -0,01 +9,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der ungewisse Ausgang der US-Präsidentschaftswahl ließ Anleger in den sicheren Goldhafen flüchten. Das trieb den Preis für das Edelmetall auf ein Rekordhoch von 2.775 Dollar. Marktteilnehmer verwiesen auch auf die geplanten Wirtschaftsstimuli der chinesischen Regierung, die Berichten zufolge zur Aufnahme von weiteren 1,4 Billionen Dollar an Schulden in den kommenden fünf Jahren führen könnten. Die Feinunze verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 2.771 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

BASF

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj 3Q24 ggVj 3Q23 Umsatz 15.739 -- 15.482 -2% 15.735 EBITDA vor Sondereffekten 1.622 +5% 1.672 +8% 1.545 EBITDA 1.277 -6% 1.585 +16% 1.363 EBIT vor Sondereffekten 635 +10% 704 +22% 575 EBIT 250 -37% 634 +61% 394 Ergebnis vor Steuern 570 -- 497 -- -38 Ergebnis nach Steuern/Dritten 287 -- 337 -- -249 Ergebnis je Aktie 0,32 -- 0,38 -- -0,28

BASF hat im dritten Quartal von höheren Ergebnisbeiträgen aus Bereichen profitiert, die der Chemiekonzern als Kerngeschäfte definiert hat. BASF bestätigte die Jahresprognose für das bereinigte EBITDA, erwartet dieses aber untere Ende der Bandbreite von 8,0 bis 8,6 Milliarden Euro.

DAIMLER TRUCK

hat im dritten Quartal eine negative Wertberichtigung auf Forderungen über 180 Millionen Euro vornehmen müssen - im Zusammenhang mit den noch andauernden Gesprächen über die Zukunft des China-Geschäfts.

FUCHS

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro)

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q24 ggVj 3Q24 ggVj 3Q23 Umsatz 902 +3% 895 +2% 876 EBIT 116 +3% 115 +2% 113 Ergebnis nach Steuern 80 +3% 81 +4% 78 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,61 +5% 0,63 +9% 0,58

Für das laufende Jahr rechnet Fuchs mit weiteren Zuwächsen: Der Umsatz soll auf circa 3,6 (Vorjahr: 3,54) Milliarden Euro steigen, das EBIT auf 430 (413) Millionen. Der freie Cashflow vor Akquisitionen soll spürbar sinken auf circa 250 Millionen von 465 Millionen Euro im Vorjahr.

GRENKE

hat im dritten Quartal wegen höherer Aufwendungen in der Schadensabwicklung und Risikovorsorge erheblich weniger verdient und die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Der Ausblick für das Neugeschäft wurde bestätigt. Das Unternehmen erwartet nun 2024 ein Konzernergebnis zwischen 68 und 76 Millionen Euro statt 95 bis 115 Millionen Euro. Ursache ist die kontinuierlich steigende Zahl von Insolvenzen vor allem in den Kernmärkten Frankreich, Spanien und Deutschland.

KION

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 2024 3Q24 ggVj 3Q24 ggVj 3Q23 Auftragseingang 2.427 -8,1% 2.362 -10,6% 2.641* Umsatz 2.699 -1,1% 2.738 +0,3% 2.730 EBIT bereinigt 220 -2,0% 204 -8,9% 224 EBIT-Marge bereinigt 8,1 -- 7,5 -- 8,2 Ergebnis nach Steuern/Dritten 72 -9,4% 90 +13% 80 Ergebnis je Aktie 0,55 -9,8% 0,69 +13% 0,61 * Vorjahreswert angepasst (berichteter Wert: 2.621)

AMD

Steigende Nachfrage nach KI-Chips und anderen Produkten für Rechenzentren haben den Quartalsumsatz stark angetrieben. Er erreichte einen Rekordwert von 6,8 Milliarden Dollar, die Umsatzprognose für das laufende Quartal fiel mit etwa 7,5 Milliarden aber etwas unter dem Analystenkonsens von knapp über 7,5 Milliarden aus. AMD meldete außerdem einen Nettogewinn von 771 Millionen Dollar, unter der Factset-Schätzung von 832 Millionen.

DAVIDE CAMPARI-MILANO

Der Umsatz stieg im dritten Quartal auf "berichteter" Basis auf 753,6 (Vorjahr: 743,5) Millionen Euro. Analysten hatten mit 832,2 Millionen gerechnet.

FORD

Die Gewerkschaft Unite the Union kündigt an, dass 1.000 ihrer Mitglieder, die bei Ford in Großbritannien arbeiten, am Mittwoch in den Streik treten werden.

MONCLER

erzielte im dritten QUartal einen Gesamtumsatz von 635,5 Millionen Euro, 3 Prozent weniger als im Vorjahr. Analysten hatten mit 635,3 Millionen gerechnet.

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

hat im dritten Quartal weniger verdient und den Ausblick für die Eigenkapitalrendite 2024 gesenkt auf 7,5 von zuvor rund 10 Prozent. Als Grund nannten die Österreicher eine höhere Vorsorge für das Geschäft in Polen.

SAINT-GOBAIN

Der Umsatz im dritten Quartal betrug 11,6 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Absatz ermäßigte sich um 1,5 Prozent und entsprach aber damit der Erwartunge des Unternehmens. Saint-Gobain rechnet mit einem weiteren Anstieg der operativen Marge im Jahr 2024.

STANDARD CHARTERED

hat im dritten Quartal netto einen Gewinn verbucht und die Prognose für das Betriebsergebnis angehoben. Die britische Bank kündigte überdies an, in den nächsten Jahren die Aktionäre mehr am Gewinn zu beteiligen.

UBS

hat im dritten Quartal wieder einen Milliardengewinn eingefahren und die Erwartungen übertroffen. Die Bank profitierte vor allem von der Stärke der globalen Vermögensverwaltung und der Investmentbank. Der Nettogewinn betrug 1,4 (Vorjahr: 0,715) Milliarden Dollar. Analysten hatten in einem von der Bank selbst zusammengestellten Konsens mit 740 Millionen Dollar gerechnet. Die Erträge lagen bei 12,3 (11,7) Milliarden Dollar. Hier hatten Analysten mit 11,5 Milliarden gerechnet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2024 02:36 ET (06:36 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.