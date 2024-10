Sigma Lithium Resources ist einer der großen Lithium-Produzenten aus Brasilien. Bei Kleinanlegern ist der in New York gelistete Werte nahezu unbekannt. Trotz eines Börsenwerts von 1,6 Mrd. US-Dollar wird die Aktie nicht in Deutschland gehandelt. Dabei sind die Chancen auf eine Bodenbildung im Lithium-Markt nicht so schlecht.

Rohstoffe für die Energiewende

Die Fragestellung vieler hierzulande lautet: Wo bekommt Deutschland die Rohstoffe für die Energiewende und die Elektroautos her? Und wie umweltfreundlich und sozialverträglich werden Metalle wie Kupfer und Lithium gefördert? Sigma Lithium Resources (14,19 USD; WKN A3CTYQ) ist einer der Kandidaten für das Industrieland. Das Unternehmen arbeitet in Minas Gerais, einem der ärmsten Bundesstaaten Brasiliens. CEO Ana Cabral stellen ihren Arbeitgeber als ökologisches Musterunternehmen dar, das höchste ethische Standards einhält und bei ESG (Environment, Social, Governance) einen Spitzenplatz belegt. So komme 100 Prozent der Elektrizität aus der Wasserkraftwerk. Das in der Mine verwendete Wasser werde komlett recycelt und gefährliche Chemikalien kömen nicht zum Einsatz. Bisher habe Sigma rund 13.000 Jobs in der Region geschaffen - direkt wie indirekt.

Saubere Mine, aber auch kritische Stimmen!

Die Mine, die bei einer Sendung auf 3Sat (siehe Mediathel) von Journalisten inspiziert wurd, machte beim Rundgang mit dem deutschen Fernsehteam tatsächlich einen guten, sauberen Eindruck. Die Bewohner der Region wirkten hingegen verängstigt, klagten schließlich über die Folgen der Sprengungen in der Mine: kein Schlaf wegen des nächtlichen Lärms, Risse in den Häusern, überall feiner Staub in der Luft. Die Mine habe die dörfliche Gesellschaft gespalten: Die Menschen, die dort einen Arbeitsplatz gefunden haben, sind eher bereit, diese negativen Begleiterscheinungen zu ertragen. Die anderen fühlen sich machtlos gegenüber der Mine.Klar ist: Heutzutage ist es für jeden Minenbetreiber - auch in ärmeren Regionen - wichtig, sich mit dem Einheimischen gut zu arrangieren. Beispiele wie in Panama, wo die Cobre-Mine von First Quantum, die geschlossen wurde, sind ein mahnendes Beispiel für die Branche!

Für Investoren eine Erfolgsgeschichte

Aus Sicht der Investoren ist Sigma Lithium bisher ganz klar eine Erfolgsgeschichte. In nur zwei Jahren entstand der weltweit fünftgrößte Lithium-Minenkomplex mit den zweitniedrigsten Förderkosten im Vergleich zur Konkurrenz. Das Fördern von lithiumhaltigem Erz und die Produktion von Lithiumsulfat-Konzentrat ...

