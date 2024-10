Düsseldorf (ots) -- Rückgrat der Energiewende: Neue Messe stellt intelligente Stromnetze in den Mittelpunkt- Erste GRIDexpo findet vom 28. bis 30. Oktober 2025 in Düsseldorf statt- ZVEI als strategischer Partner: Zentralverband der Elektro- und Digitalindustrie unterstützt neues MesseprojektMit der GRIDexpo - Internationale Fachmesse für intelligente Stromnetze will die Messe Düsseldorf GmbH erstmals in Deutschland eine übergreifende Plattform für Technologien rund um die Stromnetze der Zukunft anbieten. Die GRIDexpo findet erstmals vom 28. bis 30. Oktober 2025 auf dem Messegelände Düsseldorf statt. Der Zentralverband der Elektroindustrie ZVEI e.V. unterstützt das neue Messeprojekt als strategischer Partner."Mit der GRIDexpo rufen wir eine neue Integrations- und Kommunikationsplattform für die Zukunft der Stromnetze ins Leben. Wir bieten den Marktteilnehmern damit einen perfekten Veranstaltungsrahmen, um ihre Lösungen, Technologien und Angebote zur erfolgreichen Transformation der Stromnetze zu präsentieren.", sagt Wolfram N. Diener, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf GmbH.Das Gelingen der Klima- und Energiewende hängt maßgeblich von der Leistungsfähigkeit der Stromnetze ab. Herausforderungen wie der Ausbau der erneuerbaren Energien und die Elektrifizierung des Verkehrs- und Wärmesektors lassen sich nur durch den nachhaltigen Ausbau, die Modernisierung sowie die Digitalisierung der Netzinfrastruktur bewältigen - vom Hausanschluss über die Ortsnetzstation bis zur Höchstspannungsebene.Neben neuen Anlagen und Betriebsmitteln für die Stromnetze sind dafür intelligente Mess-, Steuer- und Kommunikationstechnik und digitale Tools für Planung, Betrieb und Überwachung erforderlich. Gleichzeitig werden intelligente Speicherlösungen, Lade- und Heiztechnologien sowie Hard- und Software für deren optimierte Steuerung benötigt, um die Netze nachhaltig stabil betreiben zu können.Investitionen in MilliardenhöheKnapp 209 Milliarden Euro Investitionskosten veranschlagt die Bundesnetzagentur bis 2037 allein für das Übertragungsnetz. Hinzu kommen 42,3 Milliarden Euro bis 2032 für den Ausbau der regionalen Verteilnetze. Insgesamt rechnet die Regulierungsbehörde bis 2045 mit einer Summe von 450 Milliarden Euro - jährliche Kosten von mehr als 20 Milliarden Euro allein für die Netzinfrastruktur. Hinzu kommen erhebliche öffentliche und private Investitionen in steuerbare Ladetechnologien, Speicher und Wärmelösungen. Eine Mammutaufgabe, die letztlich nur durch einen gemeinsamen Kraftakt von Netzbetreibern, Hard- und Softwareanbietern, Behörden und der Politik bewältigt werden kann.Gemeinsamer Marktplatz für einen wachsenden MilliardenmarktEine übergreifende Fachmesse, wie sie die Messe Düsseldorf plant, existiert in Deutschland, einem der komplexesten und innovativsten Energiemärkte der Welt, bislang nicht. Die GRIDexpo schließt diese Lücke. Als internationale Fachmesse vernetzt sie gezielt Netzbetreiber, Energiedienstleister, Kommunen sowie gewerbliche und industrielle Verbraucher mit dem dynamisch wachsenden Anbietermarkt."Wir wollen die Energiewende zu einer Effizienzwende machen - durch smarte Elektrifizierung. Dazu müssen die Stromnetze zügig ausgebaut und digitalisiert werden. Denn dann können wir die steigenden Strombedarfe (von Wirtschaft und Haushalten) systemdienlich flexibilisieren und damit auch bezahlbar decken", so Dr. Wolfgang Weber, Vorsitzender der ZVEI-Geschäftsführung abschließend. Zu den Kompetenzfeldern der Messe Düsseldorf zählen "Maschinen, Anlagen und Ausrüstungen" inklusive Metallurgie- und Gießereitechnologie (u.a. drupa, K, interpack, glasstec, wire und Tube), "Handel, Handwerk und Dienstleistungen" (EuroShop, EuroCIS, ProWein), "Gesundheit und Medizintechnik" (MEDICA, COMPAMED, REHACARE, A+A), "Lifestyle und Beauty" (BEAUTY, TOP HAIR), "Freizeit" (boot, CARAVAN SALON) sowie "Mobilität". Unter dem Veranstaltungsmotto powering the all-electric society will die Veranstaltung die erste übergreifende Plattform für die Stromnetze der Zukunft in Deutschland bereitstellen. Mit dieser Vision stellt die GRIDexpo Technologien für den Ausbau und die Digitalisierung der Stromnetze ebenso in den Fokus wie Infrastruktur und digitale Technologien für Elektromobilität und strombasierte Wärme als neue Akteure in den Netzen. 