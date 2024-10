Vernier/Ostermundigen (ots) -Trotz wechselhaften Wetters blickt der TCS auf eine zufriedenstellende Campingsaison zurück. Per Ende Sommersaison verzeichnen die TCS Campings rund 900'000 Logiernächte. Während der traditionsreiche Campingplatz Gampelen am Neuenburgersee für immer seine Tore geschlossen hat, ist TCS Camping in neuen Projekten aktiv.Das Wetter hat auf die Logiernächte der Campingplätze einen grossen Einfluss. Die diesjährigen Kapriolen reichten von einem regenreichen Juni, über einen sommerlichen Juli und sehr heissen August, bis hin zu einem sehr wechselhaften September. Umso erfreulicher ist es, dass in der Zwischenbilanz TCS Camping in seinem 75-Jahr-Jubiläum rund 900'000 Logiernächte verzeichnen kann. Dies entspricht etwa vier Prozent weniger gegenüber Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt. Die TCS Camping-Mitgliederzahlen nehmen mit 3.3 Prozent gegenüber Vorjahr weiterhin zu. Per Ende September zählte der TCS 27'627 Campingmitglieder.Neu eröffneter Platz im TessinIm September konnte TCS Camping den Betrieb des "Boutique"-Campingplatzes in Olivone im Tessin starten. Olivone liegt auf knapp 900 Metern über Meer an der Strasse zum Lukmanierpass, der das subalpine und malerische Bleniotal mit dem Bündner Oberland verbindet. Der Campingplatz besteht aus 32 Stellplätzen sowie neun "Blenio Lodges", Mietunterkünfte in Form von Bungalows. Diese bieten Platz für bis zu vier Personen und sind mit einer Küche und einem kleinen Bad ausgestattet. Der Kanton Tessin hat zusammen mit der Gemeinde Blenio mit dem Campingplatz und Snack Bar mit grosser Loungeterrasse ein neues Sportzentrum geschaffen, das neben einem Pumptrack ab 2025 ein Schwimmbad und eine Kletterwand umfassen wird.ProjektentwicklungenAuf die Saison 2024 hatte die Gemeinde Estavayer-le-Lac dem TCS den Betrieb des Campingplatzes übertragen. In einer ersten Phase wurde das Restaurant renoviert. Weitere Arbeiten wie etwa die Neugestaltung des Strandes am Neuenburgersee erfolgen ab 2026.In den kommenden zwei Jahren wird der Campingplatz La Téne, ebenfalls am Neuenburgersee, weiter ausgebaut. In einer ersten Phase entsteht ein neuer Campingbereich mit rund 100 Parzellen. Ab Winter 2025 erfolgt dann die Erstellung eines Pfahlbau-inspirierten Glamping-Dorfes in zeitgenössischer Architektur.Schliesslich wurde auch der politische Weg für den Umbau des Campings in Flims (Graubünden) frei gemacht. Das Camping- und Freizeitprojekt "Prau La Selva" kann realisiert werden, nachdem die Stimmbevölkerung von Flims das Projekt mit 85 Prozent Ja-Stimmen gutgeheissen hat.Neben den vielen neuen Projekten gab es auch einen Abschied. Nach fast 70 Jahren schloss der Campingplatz Gampelen am Neuenburgersee am 6. Oktober für immer seine Tore. Der Rückbau im kantonalen Naturschutzgebiet erfolgt gestaffelt bis Ende 2025.Pressekontakt:Vanessa Flack, Mediensprecherin TCSTel. 058 827 34 41 | vanessa.flack@tcs.chpressetcs.ch | flickr.comOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100925343