Gigantische 50.000 US-Dollar für den ersten Telegram ICO, Dogizen To The Moon

Der Presale von Dogizen hat eine beeindruckende Finanzierung angezogen und 1m $ in nur 3 Wochen aufgebracht. Dies wurde durch die Tatsache angetrieben, dass Dogizen der erste Telegram ICO war, der Schlagzeilen machte und die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich zog. Ein kürzlich getätigter Kauf in Höhe von 50.000 US-Dollar sandte Schockwellen durch die Community und zeigte das starke Vertrauen in das Potenzial von Dogizen. Diese beträchtliche Investition ist nur eine von vielen, die Dogizen an die Spitze des aufstrebenden Telegram-Gaming-Marktes bringen. Dogizen lernt von der Konkurrenz, um nachhaltiges Wachstum zu sichern Der Telegram-Gaming-Markt wird auf über 1 Milliarde US-Dollar geschätzt. Und da mehr als 90 Prozent seiner Marktkapitalisierung auf Binance-gelistete Projekte wie Notcoin und Hamster Kombat entfallen, wird diesem Sektor eine glänzende Zukunft vorausgesagt. Konkurrenten von Dogizen wie Hamster Kombat und DOGS waren zwar erfolgreich, sahen sich aber aufgrund ihrer Airdrop-Strategien mit Herausforderungen konfrontiert. Massive Verlosungen führten zu einem hohen Verkaufsdruck, der sich auf ihre Leistung nach dem Start auswirkte. Dogizen hat aus diesen Beispielen gelernt und bietet seinen Token im Presale an. Dieser Ansatz ermöglicht es Investoren, sich Token zu einem attraktiven Preis zu sichern, bevor sie möglicherweise an Wert gewinnen. Dadurch wird frühzeitig eine loyale Investorenbasis aufgebaut, die den Token eher hält als verkauft, was den Verkaufsdruck mindert. Die Vorteile des boomenden Token-Ökosystems nutzen Telegrams L1, TON und seine native Kryptowährung Toncoin sind die Technologie, von der viele Krypto-Enthusiasten schon immer geträumt haben. Seit Telegram eine Krypto-Wallet in seine Apps integriert hat, ist das Interesse an Toncoin (über 1000 % seit der Einführung) und TON-basierten Projekten gestiegen. Angesichts des jüngsten Kaufs im Wert von 50.000 US-Dollar erstreckt sich dieses Interesse zweifellos auch auf Dogizen. Und mehrere andere Namen in diesem Bereich, von den Börsen Bitget und Gate.io bis hin zu zahlreichen Marktanalysten, sehen eine glänzende Zukunft für Toncoin und das TON-Ökosystem voraus. Blick in die Zukunft: Die vielversprechende Zukunft von Dogizen im Telegram-Gaming Die jüngste Investition in Höhe von 50.000 US-Dollar unterstreicht das Vertrauen des Marktes in Dogizen. Es ist ein wichtiger Vertrauensbeweis in die Vision und Umsetzung des Projekts. Zudem könnte das Timing nicht besser sein. Die Hausse der Kryptowährungen steht unmittelbar bevor. Und das Online-Gaming ist reif für Innovation und Expansion. Wenn man sich das chinesische Äquivalent von Telegram, WeChat, ansieht - WeChat Gaming hat Hunderte von Millionen Spielern aus einer Community, die nicht viel größer ist als die von Telegram - dann hat Dogizen eine Welt voller Möglichkeiten vor sich. Mehr Informationen über Dogizen und den Presale gibt es auf der offiziellen Website.

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )