Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute stehen Q3-Wachstumsraten zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Helaba.Den Auftakt würden das französische und das deutsche BIP geben. Vor allem die Schwäche der Industrie laste hierzulande auf der Dynamik, und obwohl sich das Konsumklima verbessert habe und die Inflation bei steigenden Realeinkommen sinke, sei die Konsumnachfrage noch gedämpft. Währenddessen habe sich der Dienstleistungssektor vergleichsweise robust präsentieren können, und alles in allem scheine ein Nullwachstum möglich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...