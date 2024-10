Die UBS nimmt keine Gefangenen. Die Schweizer Großbank steigerte den Umsatz weiter und schlug die Konsens-Gewinnschätzung der Analysten im 3. Quartal um 82 %. Grenke warnt vor einer Insolvenzwelle in Europa. Die Forderungsausfälle in Kernmärkten wie Deutschland, Frankreich und Spanien sind im 3. Quartal rapide angestiegen. Alphabet legte nach Börsenschluss eine goldgeränderte Bilanz für das 3. Quartal vor. Das Cloud-Geschäft wuchs um 35 %.Der Handel in Asien sieht am Mittwochmorgen rot. Abgesehen vom Nikkei 225 Index, der sich im ...

