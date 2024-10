Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,13 Prozent auf 19.452 Punkte. Der Bereich um 19.400 Punkte, wo sich in den vergangenen Tagen häufig Käufer gefunden hatten, könnte in Gefahr geraten. Zu viele Unsicherheiten wie die anstehende US-Präsidentschaftswahl, Quartalszahlen großer Tech-Konzerne sowie Konjunkturdaten lassen Marktteilnehmer vorsichtiger werden. Am Vorabend gab es nach dem US-Börsenschluss unterschiedliche Signale aus ...

