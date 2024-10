GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich / Schlagwort(e): Sonstiges

GVZ SETZT BEI REVISIONSSCHÄTZUNGEN AUF EINE NEUE SOFTWARE



30.10.2024 / 09:00 CET/CEST





Medienmitteilung Die Schätzungsexpertinnen und -experten der GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich führen jährlich bis zu 15'000 Revisionsschätzungen durch. Die meisten davon betreffen Wohnbauten. Eine neue Software ermöglicht es nun, periodische Schätzungen rasch und präzise am Bildschirm vorzunehmen - für GVZ-Kundinnen und -Kunden eine Zeitersparnis bei gleichbleibender Qualität. Damit Gebäude im Schadenfall ihrem Wert entsprechend optimal versichert sind, überprüfen die GVZ-Schätzungsexpertinnen und -experten bei bestehenden Gebäuden in der Regel alle 15 Jahre den Versicherungswert. Im Rahmen einer Revisionsschätzung werden Gebäudetyp, Kubatur und Ausbaustandard systematisch erfasst und dabei ortsübliche Baupreise berücksichtigt. Eine neue Software ermöglicht nun sogenannte Desktopschätzungen. Speziell dafür ausgebildete Schätzerinnen und Schätzer nehmen damit Revisionsschätzungen direkt am Bildschirm vor. Diese Schätzungsmethode eignet sich insbesondere für gut dokumentierte, übersichtliche Gebäude. Es braucht keine Vor-Ort-Termine, was für Kundinnen und Kunden ein Zeitgewinn bedeutet. Andre Banz, Leiter Versicherung, zur Software: «Die Möglichkeit für Desktopschätzungen ist ein weiterer Schritt zu mehr digitaler Interaktion mit unseren Kundinnen und Kunden. Der Schätzungsprozess wird effizienter und unsere Expertinnen und Experten können sich gezielt komplexen Gebäude- und Schadenabschätzungen widmen.» Nach wie vor haben GVZ-Kundinnen und -Kunden die Wahl zwischen einer Desktop- oder einer konventionellen Vor-Ort-Schätzung. Entsprechend werden sie bei der Terminvereinbarung zur Revisionsschätzung schriftlich dazu befragt. Diese Medienmitteilung steht zum Download bereit: Medien auf der GVZ-Website

Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert die Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 140 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende.

Ansprechpersonen für Medien: Andre Banz, Leiter Versicherung

(verfügbar heute, 30. Oktober 2024, 10.30 bis 12.00 Uhr)



Koordination durch:

Barbara Greuter, Kommunikationsverantwortliche

T 044 308 21 54

kommunikation@gvz.ch



