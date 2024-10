Der Bitcoin hat am Dienstag mit einem Plus von vier Prozent seine monatelange Konsolidierung endgültig abgeschlossen. Etwas schwächer präsentiert sich aus charttechnischer Sicht die Aktie von Coinbase. Das könnte sich dank eines frischen Kaufsignals und den am Abend bevorstehenden Zahlen jedoch schnell ändern. Nur um haaresbreite schrammte die bekannteste Kryptowährung am Dienstagnachmittag an einem neuen Allzeithoch vorbei. Um genau zu sein, trennten sie 194 Dollar vom bisherigen Rekordstand bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...