NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Die Details aus dem endgültigen Quartalsbericht seien positiv, schrieb Analystin Olivia Townsend in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. In Europa laufe es weiter stark und auch China habe nicht enttäuscht./ag/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2024 / 21:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2024 / 00:15 / GMT



ISIN: DE000A1EWWW0

