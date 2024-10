Die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) ist am Dienstag nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen unter Druck geraten. Doch was belastet die Papiere des Zahlungsdienstleisters aktuell konkret? Und wie kann es jetzt weitergehen? Eigentlich gute Ergebnisse Am Dienstag hat der Zahlungsdienstleister PayPal seine Quartalszahlen vorgelegt. Konkret gemeldet wurden Gewinne je Aktie in Höhe von 1,20 US$, deutlich über den erwarteten 1,03 US$. Der Umsatz verpasste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...