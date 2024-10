Die Aktien des US-Automobilherstellers Ford (WKN: 502391) sind am Dienstag nach Zahlen zum dritten Quartal um über -8% gefallen. Was bedeutet dies mit Blick auf die jüngste Erholungsbewegung und wie sollten sich Anleger nun verhalten? Gewinn sinkt, E-Autogeschäft schwach Wie das Unternehmen nach Börsenschluss mitteilte, stieg der Umsatz in den drei Monaten bis September im Jahresvergleich um 5,5% auf 46,2 Milliarden US$. Das war etwas mehr, als von ...

