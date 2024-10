Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwochmorgen ein verhaltener Handelstag ab. Der DAX dürfte dabei zum Auftakt um 0,3 Prozent auf 19.417 Punkte nachgeben. Damit nährt sich das Börsenbarometer wieder der Marke von 19.400 Zählern. Zudem könnten folgende Themen die Kursentwicklungen beeinflussen:1. Durchwachsene Entwicklung an der Wall StreetAn den US-Aktienmärkten zeigte sich am Dienstag ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...