München (ots) -Vor 5 Jahren wurde "Vision Zero - Gemeinsam gegen Krebs" geboren - die Initiative führender Krebsforschenden mit dem Ziel, die Zahl der vermeidbaren krebsbedingten Todesfälle gegen Null zu bringen. Was wurde in den vergangenen Jahren erreicht und was sind die Ziele für die Zukunft? Ein Interview mit Professor Dr. Christof von Kalle, Direktor des klinischen Studienzentrums am Berlin Institute of Health, BIH, und Leiter des Wissenschaftlichen Beirats von Vision Zero: https://pharma-fakten.de/news/vision-zero-den-krebs-erfolgreicher-bekampfen/.Weitere News, Interviews und Grafiken rund um das Thema Krebs: https://pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/krebs/.So groß sind die Fortschritte im Kampf gegen Krebs wirklichImmer mehr Menschen sterben an Krebserkrankungen. Sie sind für 15 Prozent aller Todesfälle weltweit verantwortlich - Platz 2 nach Herz-Kreislauf-Leiden (28,6 %). Doch die Art und Weise, wie die Menschheit bösartigen Tumoren den Kampf ansagt, wird immer besser. Wie passt das zusammen?https://ots.de/UGgjP8Brustkrebs: So ist die Versorgungslage in DeutschlandWie steht es um die Versorgung von Menschen mit Brustkrebs, auch von metastasiertem Brustkrebs? Über diese Frage haben wir mit Prof. Dr. Diana Lüftner gesprochen, Chefärztin der Immanuel Klinik Märkische Schweiz und Onkologin in der Immanuel Klinik Rüdersdorf, Medizinische Hochschule Brandenburg.https://pharma-fakten.de/news/brustkrebs-so-ist-die-versorgungslage-in-deutschland/Krebs: Neue Trends in der ForschungKrebs ist auf dem Weg weltweit zur häufigsten Todesursache zu werden; bisher sind es Herzkreislauf-Erkrankungen, die die meisten Menschen frühzeitig aus dem Leben reißen. Aber die Zahl der Krebsfälle wird stark steigen. Die Forschung stemmt sich dem entgegen - und setzt immer mehr auf neue Technologien. Aus dem Dreiklang Operation, Chemotherapie, Bestrahlung ist längst ein multimodaler Werkzeugkasten geworden, der ständig wächst. Ein Überblick über die neuesten Trends in der Onkologie-Forschung.https://pharma-fakten.de/news/krebs-neue-trends-in-der-forschung/