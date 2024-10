DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Erwerbstätigkeit im September leicht gesunken

Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im September leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 46,0 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Die Zahl ist damit gegenüber dem Vormonat um 18.000 Personen (0,0 Prozent) zurückgegangen. Dies war der vierte Rückgang in Folge, denn in den Monaten Juni, Juli und August war die Erwerbstätigkeit nach revidierten Ergebnissen ebenfalls um durchschnittlich je 18.000 Personen gegenüber dem Vormonat zurückgegangen.

Frankreichs Wirtschaft gewinnt dank Olympischer Spiele an Fahrt

Die französische Wirtschaft ist im dritten Quartal 2024 dank der Olympischen Spiele in Paris etwas stärker gewachsen als erwartet. Die Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal, teilte die französische Statistikbehörde Insee in einer ersten Veröffentlichung mit. Dies bedeutet eine Beschleunigung gegenüber dem Wachstum von 0,2 Prozent in der ersten Jahreshälfte und liegt etwas über dem von Ökonomen erwarteten BIP-Anstieg von 0,3 Prozent. Im Jahresvergleich lag das BIP um 1,3 Prozent höher.

Nächster Industriegipfel am 15. November

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Vertreter von Gewerkschaften, Industrieverbänden und Unternehmen betroffener Branchen haben nach ihrem Gespräch im Kanzleramt einen weiteren Industriegipfel für den 15. November verabredet. Das dreistündige Gespräch sei der Auftakt zu einem Prozess gewesen, bei dem die Regierung in den kommenden Wochen gemeinsam mit den Teilnehmern Möglichkeiten erörtere, wie sie weitere Wachstumsimpulse setzen, Industriearbeitsplätze in Deutschland sichern und den Industriestandort Deutschland stärken könne, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. "Deutschland ist ein starkes Land, das aktuell vor großen Herausforderungen steht", sagte Scholz nach Hebestreits Angaben dazu.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Privater Konsum Sep +0,1% gg Vm; -0,1% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Sep PROGNOSE +0,1% gg Vm; +0,2% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Aug rev +0,4% (vorl: +0,2%) gg Vm

Australien 3Q Verbraucherpreise +0,2% gg Vorquartal (PROGNOSE: +0,3%)

Australien 3Q Verbraucherpreise +2,8% gg Vorjahr (PROGNOSE: +2,3%)

