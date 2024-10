"Der Aktionärsbrief"

Alphabet konnte im dritten Quartal 2024 ein starkes Umsatzwachstum und Gewinnsteigerungen verzeichnen. Der Umsatz legte um 15 % auf 88,3 Mrd. $ zu und übertraf damit die Markterwartungen. Besonders erfolgreich war die Google Cloud-Sparte, die ihren Umsatz um 35 % auf 11,35 Mrd. $ steigern konnte. YouTube erzielte 8,92 Mrd. $ durch Werbung, ein Plus gegenüber den 7,95 Mrd. $ im Vorjahr. Auch der Bereich "Google Subscriptions, Platforms, and Devices" legte stark auf 10,66 Mrd. $ zu, u.a. angetrieben durch neue Hardware wie die Pixel-9-Smartphone-Serie.Der Nettogewinn hat sogar 37 % auf 26,3 Mrd. $ zugelegt. Hierzu haben insbesondere Effizienzsteigerungen beigetragen, die Alphabet durch KI-gestützte Innovationen erreichen konnte. CEO Sundar Pichai betonte die Bedeutung von KI für langfristige Produktoptimierungen. Alphabet profitiert insbesondere von neuen KI-Funktionen, die in die Google-Suche und Google Cloud integriert wurden. Diese Technologien unterstützen Unternehmen dabei, größere und nachhaltigere Kundenbeziehungen aufzubauen, während YouTube vom politischen Werbeaufkommen und einer erweiterten Monetarisierung profitiert?.Die Aktie notiert heute im vorbörslichen Handel rund 8 % über ihrem gestrigen Schlusskurs an der Nasdaq. Damit rückt nun langsam wieder das Allzeithoch von 191,75 $ in Reichweite, das die Alphabet-A-Aktie Mitte Juli merkiert hatte.Oliver Kantimm, RedaktionBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.