MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Add" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe die Erwartungen im dritten Quartal entgegen der Anlegersorgen erfüllt, schrieb Analyst Konstantin Wiechert am Mittwochmorgen. Es sei gelungen, eine niedrigere Nachfrage aus der Autobranche zu kompensieren. Wiechert senkte aber seine Erwartungen an das Gesamtjahr leicht, da er mit einer gewissen Vorsicht der Kunden rechnet im aktuellen Konjunkturumfeld. Diese dürfte genau auf ihre Lagerbestände achten./ag/mis



