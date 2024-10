EQS-News: humelab hospitality / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Victoria Digital schließt die Übernahme von Quadriga Systems Limited sowie IT Hospitality ab und stellt seine neue Marke humelab hospitality vor



30.10.2024 / 09:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Victoria Digital, eine Tochtergesellschaft der humelab-Gruppe, hat die Übernahme von zwei marktführenden Unternehmen, Quadriga Systems Limited sowie IT Hospitality, bekanntgegeben. Diese Unternehmen sind in Europa, Afrika und dem Nahen Osten im Bereich von cloudbasierten IT-Lösungen und -Infrastruktur tätig. Diese strategische Weichenstellung baut die Position der humelab-Gruppe im globalen Gastgewerbe weiter aus und erweitert gleichzeitig ihr Produkt- und Leistungsportfolio. humelab, ein 2013 gegründetes französisches Unternehmen, das sich auf digitale Ausrüstung und Lösungen spezialisiert hat, hat durch eine Reihe strategischer Übernahmen ein umfangreiches Know-how im Gastgewerbe entwickelt. Dazu zählen Victoria Digital (2017), Vision Media Partner (2019) sowie Quadriga Systems Limited und IT Hospitality (Ende 2023). Um eine bessere Außenwirkung und eine größere Einheitlichkeit zu gewährleisten, werden diese Einheiten unter einer einheitlichen Marke innerhalb der humelab-Gruppe auftreten: humelab hospitality. Diese Zusammenlegung steht im Einklang mit der Zielsetzung der humelab-Gruppe, ihre Präsenz im internationalen Gastgewerbe zu stärken und ihren Kunden eine umfassendere Palette an innovativen Lösungen anzubieten, welche den wachsenden digitalen Anforderungen dieses Markts gerecht werden. "Die Gründung von humelab hospitality zeigt unsere anhaltende Verpflichtung, unsere Kunden in Europa, dem Nahen Osten und Afrika durch ein innovatives und umfassendes Portfolio an digitalen Lösungen bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen", erklärte Wesley Palanicaouden, Mitgründer der humelab-Gruppe. Vertrieben durch die APO Group im Namen von humelab hospitality. Bild herunterladen: https://apo-opa.co/3C72ecv Video herunterladen: https://apo-opa.co/4fc2Ls3 Über humelab: Bei humelab handelt es sich um einen französischen Hersteller digitaler Ausrüstung für dynamische Anzeige und Interaktivität. humelab entwickelt auch seine eigenen Softwarelösungen für seine humecloud-Plattform. https://humelab-Group.com Über Victoria Digital: Victoria Digital ist ein Unternehmen der humelab-Gruppe, das sich auf die Entwicklung technologischer Lösungen für das Gastgewerbe spezialisiert hat. Victoria Digital setzt auf Innovationen und bietet hochmoderne Produkte und Dienstleistungen zur Verbesserung des Gästeerlebnisses und zur Optimierung des Hotelbetriebs an. Über Vision Media Partner: Bei Vision Media Partner handelt es sich um ein Unternehmen der humelab-Gruppe, das sich auf die Entwicklung technologischer Lösungen für die Parahotellerie ( (Residenzen in See- oder Gebirgsregionen sowie für Geschäftsreisende) und das Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Privatkliniken und Pflegeheime) spezialisiert hat. Über IT Hospitality: IT Hospitality ist ein Unternehmen der humelab-Gruppe mit Niederlassungen in Marokko, Ägypten, Kenia, der Elfenbeinküste und den Vereinigten Arabischen Emiraten, das sich auf die Integration und die Bereitstellung von technischen Lösungen für das Gastgewerbe spezialisiert hat. IT Hospitality bietet maßgeschneiderte Lösungen zur Optimierung der betrieblichen Effizienz und der Kundenerfahrung, insbesondere in der Region Naher Osten und Afrika (MEA). Über Quadriga System Limited: Bei Quadriga System Limited handelt es sich um ein Unternehmen der humelab-Gruppe mit Niederlassungen im Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Finnland und Polen, das sich auf die Bereitstellung von innovativen technologischen Lösungen auf der Grundlage geschützter Softwarelösungen für das Gastgewerbe spezialisiert hat. Quadriga System Limited verpflichtet sich zu höchster Qualität und bietet innovative Dienstleistungen an, um die Anforderungen seiner Kunden zur digitalen Transformation zu erfüllen.



30.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com