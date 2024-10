Heilbronn (ots) -Die dritte Ausgabe der Heilbronn Slush'D hat 2024 neue Maßstäbe gesetzt und sich als Katalysator für ein dynamisches Startup Ökosystem in Heilbronn und darüber hinaus etabliert. Die diesjährige Veranstaltung, die am 24. Oktober 2024 von den Campus Founders ausgerichtet wurde, zog eine beeindruckende Anzahl von Gründer:innen, Investor:innen und Innovator:innen an. Mit 1.000 verkauften Tickets war das Event bereits Tage im Voraus ausverkauft.Im Zentrum des Festivals stand das Motto: "One Shared Vision". Dieser zentrale Leitgedanke veranschaulicht die Überzeugung, wie wichtig eine aktive und kollaborative Community für die Entstehung und Förderung außergewöhnlicher Ideen und erfolgreicher Startups ist.Es folgten zwei exklusive Ankündigungen:- Campus Founders wird Teil des NXTGN Verbunds zur Bewerbung für eine Startup Factory in Baden-Württemberg- Campus Founders wird Teil von AI Launchpad, dem ersten pan-europäischen Accelerator-Programm für KI-StartupsProminente Speaker in HeilbronnDie Heilbronn Slush'D 2024 bot exklusive Einblicke in Gründungsgeschichten, Investitionsprozesse und die Potenziale des Ökosystems. Mehr als 40 Speaker sprachen über Future of Work, Cloud-Computing, KI, Green Tech, Cybersecurity, Quantum Computing und Raumfahrt.Zu den herausragenden Speaker zählten u.a.: Prof. Christian Busch, renommierter Autor, Magnus Grimeland, Gründer und CEO von Antler, Tillmann Schulz, Unternehmer, Investor und Juror bei "Die Höhle der Löwen" und Lisa Gradow, Seriengründerin und CEO von Fides.Gewinner 2024 des ONE Hundred Award: Tabularis.aiTabularis.AI bietet eine innovative Lösung für den sicheren Umgang mit sensiblen Daten. Mithilfe eines fortschrittlichen generativen KI-Modells erstellt die Plattform hyperrealistische synthetische Datensätze, die auf realen Daten basieren und dennoch hohe Standards für Datenschutz und Datensicherheit erfüllen. So können Teams und Organisationen Einblicke und Erkenntnisse teilen, ohne dabei die Sicherheit der Daten zu gefährden.Der Award umfasst ein potenzielles Investment in Höhe von 100.000 Euro und Mentoring durch die Campus Founders Ventures GmbH.Bildmaterial: Heilbronn Slush'D 2024 Bildergalerie (https://www.heilbronnslushd.com/media-gallery)Pressekontakt:PIABO CommunicationsLukas Pfeiffer+49 1522 1780249slushd@piabo.netOriginal-Content von: Heilbronn Slush'D, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175911/5898126