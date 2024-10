Die in Hannover ansässige imug rating GmbH gehört zu den Pionieren im deutschen Nachhaltigkeits-Ratingbereich. Nun ist die Ratingagentur, die schon seit vergangenem Jahr zur europäischen EthiFinance-Gruppe gehört, vollends mit EthiFinance verschmolzen und firmiert fortan als EthiFinance GmbH. Axel Wilhelm, Managing Director Germany der EthiFinance GmbH, erklärt uns die Hintergründe der Verschmelzung und erläutert die wachsende Bedeutung von ESG-Ratings am Kapitalmarkt.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Wilhelm, die Integration von imug rating in die europäische EthiFinance-Gruppe ist nun vollzogen. Können Sie uns zunächst vielleicht imug rating und auch EthiFinance kurz vorstellen sowie den Hintergrund der Verschmelzung erläutern?

Axel Wilhelm, (c) Christian Wyrwa, Diplom-Foto-Designer (FH)

Axel Wilhelm: Die hannoversche imug rating GmbH war schon seit März 2023 Teil der europäischen EthiFinance-Gruppe. Die Umfirmierung zur EthiFinance GmbH im Oktober 2024 war der letzte Integrationsschritt. Mit imug rating blicken wir auf eine lange Geschichte im Nachhaltigkeits-Research zurück: Als Pionier und unabhängige ESG-Ratingagentur am deutschen Sustainable-Finance-Markt haben wir nachhaltige Investments und Finanzierungen bereits seit der Gründung 1995 als Teil der imug Beratungsgesellschaft und ab 2021 als eigenständige Tochtergesellschaft ermöglicht. Als EthiFinance gehen wir nun die notwendigen Schritte für weiteres Wachstum und eine zunehmende Internationalisierung: Als unabhängige europäische Rating-, Research- und Beratungsgruppe unterstützen wir Kunden aller Größen in ganz Europa - Unternehmen, Finanzinstitute (Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter, institutionelle Investoren und Private-Equity-Firmen) sowie lokale Behörden - mit qualifizierten Analysen und individuellen Lösungen bei den Herausforderungen nachhaltiger Finanzierungen und auf dem Weg zu einer ökologischen und gesellschaftlichen Transformation. Mit mehr als 160 Mitarbeitenden sind wir in Deutschland, Frankreich, Spanien und präsent - an Standorten in Paris, Lyon, Madrid, Granada und Hannover. Gleichzeitig bleiben wir ein vertrauter und zuverlässiger regionaler Partner für Investoren und Emittenten im deutschsprachigen Raum.

Anleihen Finder: Was erhoffen sich beide Seiten von der tiefergehenden Kooperation und wie wirkt sich die Verschmelzung nun in Ihrer Unternehmensstruktur und Ihrem "daily business" aus?

"Wir wollen die führende Ratingagentur im Bereich ESG und Kredit mit Sitz in Europa werden"

Axel Wilhelm: EthiFinance verfolgt ein ambitioniertes Projekt: Wir wollen die führende Ratingagentur im Bereich ESG und Kredit mit Sitz in Europa werden - und damit ...

