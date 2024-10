Vaduz (ots) -Personen die Leistungssport betreiben, sind zumeist fleissig, willensstark, teamfähig, ehrgeizig und mental belastbar. Alles Eigenschaften, die auch in der Berufswelt erforderlich und förderlich sind. Es gibt bereits gute Beispiele von Unternehmen, die eine leistungsportfreundliche Ausbildung in ihrem Betrieb ermöglichen. Solche Unternehmen werden in der Zukunft mit einem Förderbeitrag unterstützt. Dieser sogenannte Koordinationsbeitrag ist eine Vorauszahlung für die Anstellung eines Auszubildenden im kommenden Lehrjahr (erstmalig Lehrjahr 2025/2026), der sich im Leistungssport engagiert.Nicht nur für die Sportlerin und den Sportler, sondern auch für den Lehrbetrieb bedeutet ein solches Engagement einen enormen Mehraufwand. Es erfordert eine gute Koordination und Planung, um die Arbeitseinsätze und Absenzen aufgrund des Leistungssports unter einen Hut zu bringen.Im Sinne einer Anerkennung haben zukünftig Lehrbetriebe in Liechtenstein, die eine leistungssportfreundliche Anstellung gewährleisten, die Möglichkeit einen Koordinationsbeitrag in Höhe von CHF 2'000 pro Jahr pro Leistungssportlerin und Leistungssportler bei der Stabsstelle für Sport zu beantragen. Im Rahmen einer Netzwerkveranstaltung wird das Engagement der Lehrbetriebe gewürdigt und der Austausch gefördert. Die Regierung möchte mit dieser Unterstützungsmassnahme leistungssportfreundliche Betriebe hervorheben und andere zur Nachahmung motivieren.Betriebe haben erstmalig die Möglichkeit bis 31. Juli 2025 für das Schuljahr 2025/2026 Antrag auf den Koordinationsbeitrag zu stellen.Weitere Informationen unter: https://www.llv.li/de/privatpersonen/freizeit-umwelt-und-tierhaltung/sport/koordinationsbeitrag-fuer-lehrbetriebe-und-leistungssportPressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportJürgen Tömördy, Stabsstelle für SportT +423 263 63 31juergen.toemoerdy@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100925360